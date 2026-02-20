Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第68回
Switch 2のストレージ不足に悩んでいる？ 純正品の256GB microSDカードがおすすめだ
2026年02月20日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Swtich 2用のmicroSDカードをチェック
Amazon.co.jpにて、任天堂の「SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2【Amazon.co.jp限定特典】」が販売中だ。価格は6980円。
ライセンス品の安心感・信頼感がポイント
ユーザーレビューを見ると、「純正品が確実」「ライセンス商品の安心感」の声が多く寄せられていた。ライセンス品だからこその安心感・信頼感がポイントになっているようだ。性能面も申し分なしなので、Switch 2用のmicroSDカードを欲している人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|【任天堂ライセンス商品】SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2(サンディスク マイクロSDエクスプレスカード 256GB) 【Amazon.co.jp限定特典】Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー 同梱
