Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第68回

Switch 2のストレージ不足に悩んでいる？ 純正品の256GB microSDカードがおすすめだ

2026年02月20日 12時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2【Amazon.co.jp限定特典】」を入手
 

Swtich 2用のmicroSDカードをチェック

　Amazon.co.jpにて、任天堂の「SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2【Amazon.co.jp限定特典】」が販売中だ。価格は6980円。

アマゾンで「SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2【Amazon.co.jp限定特典】」を入手
 

ライセンス品の安心感・信頼感がポイント

　ユーザーレビューを見ると、「純正品が確実」「ライセンス商品の安心感」の声が多く寄せられていた。ライセンス品だからこその安心感・信頼感がポイントになっているようだ。性能面も申し分なしなので、Switch 2用のmicroSDカードを欲している人におすすめできる。

アマゾンで「SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2【Amazon.co.jp限定特典】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【任天堂ライセンス商品】SanDisk microSD Express Card 256GB for Nintendo Switch 2(サンディスク マイクロSDエクスプレスカード 256GB) 【Amazon.co.jp限定特典】Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー 同梱

