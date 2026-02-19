Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第67回
Xboxコントローラー用の充電式バッテリー＆Type-Cケーブル、乾電池不要で便利ですよ！
2026年02月19日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
ケーブル一本で充電できるXbox用バッテリー＋USB Type-C
Amazon.co.jpにて、マイクロソフトの「Xbox 充電式バッテリー＋USB Type-Cケーブル」が販売中だ。価格は2670円。
本製品は、Xboxワイヤレスコントローラー用のリチウムイオンバッテリーとUSB Type-Cケーブルが同梱。プレイ中やプレイ後、本体のスタンバイ中でも充電ができ、4時間以内に充電が完了するという。
ケーブル一本で充電ができるというありがたさ
ユーザーレビューを見ると、「乾電池の残量を気にしなくてもいい」「便利」といった声が多く寄せられている。
純正品のXboxワイヤレスコントローラーは乾電池で動作するため、バッテリーが切れたら新しい乾電池を補充しなければならない。だが、本製品はケーブル一本で充電でき、乾電池を買ったり交換したりする手間が省ける。純正品のXboxワイヤレスコントローラーと一緒に買っておきたいアイテムだ。
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】Xbox 充電式バッテリー + USB-C ケーブル
