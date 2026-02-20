Amazonセール情報大紹介！ 第1277回
乗るだけで測定→スマホに自動記録。続けやすいタニタの体組成計が32％オフ
2026年02月20日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】TANITA（タニタ）体組成計「BC-768」をチェック！
TANITA（タニタ）の体組成計「BC-768」が、Amazonでタイムセール対象。参考価格11,000円のところ、32％オフの7,490円で販売中。
体重計は買った直後は使うが、続かなくなるのも早い。毎日乗るだけのことが、いつの間にか後回しになる。BC-768は、乗るだけで測定が始まり、結果はスマホに送られる。測る→残る→見返せる。面倒がない分、続けやすい。
乗るだけで測定開始
ボタン操作は不要。乗るだけで電源が入り、登録者を自動で認識して測定を始める「乗るピタプラス」を搭載する。体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、BMIを表示。毎日の計測を短い動作で終えられる。
測定結果はスマホに自動送信
測定データはBluetoothでスマホへ送信。専用アプリ「ヘルスプラネット」で記録され、グラフ表示で推移を確認できる。紙に書き留める必要はなく、測る→残すまでが一連で完結する。
面倒が少ないから続けやすい
登録は最大5人まで対応し、家族で共有できる。立てかけ収納にも対応し、薄型設計で置き場所を選びにくい。毎日の動線に溶け込みやすく、測定を習慣にしやすい仕様。
