Amazonセール情報大紹介！ 第1277回

乗るだけで測定→スマホに自動記録。続けやすいタニタの体組成計が32％オフ

2026年02月20日 16時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】TANITA（タニタ）体組成計「BC-768」をチェック！

　TANITA（タニタ）の体組成計「BC-768」が、Amazonでタイムセール対象。参考価格11,000円のところ、32％オフの7,490円で販売中。

　体重計は買った直後は使うが、続かなくなるのも早い。毎日乗るだけのことが、いつの間にか後回しになる。BC-768は、乗るだけで測定が始まり、結果はスマホに送られる。測る→残る→見返せる。面倒がない分、続けやすい。

アマゾンでTANITA（タニタ）体組成計「BC-768」を入手

乗るだけで測定開始

　ボタン操作は不要。乗るだけで電源が入り、登録者を自動で認識して測定を始める「乗るピタプラス」を搭載する。体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、BMIを表示。毎日の計測を短い動作で終えられる。

測定結果はスマホに自動送信

　測定データはBluetoothでスマホへ送信。専用アプリ「ヘルスプラネット」で記録され、グラフ表示で推移を確認できる。紙に書き留める必要はなく、測る→残すまでが一連で完結する。

面倒が少ないから続けやすい

　登録は最大5人まで対応し、家族で共有できる。立てかけ収納にも対応し、薄型設計で置き場所を選びにくい。毎日の動線に溶け込みやすく、測定を習慣にしやすい仕様。

アマゾンでTANITA(タニタ)体組成計「BC-768」を入手

