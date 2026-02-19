【2万4750円→1万6780円】Xboxコントローラーじゃないと……という人なら「Razer Wolverine V2 Chroma」をチェック

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Razer Wolverine V2 Chromaがいまなら32％オフ

Amazon.co.jpにて、PC＆Xbox用コントローラー「Razer Wolverine V2 Chroma」が販売中だ。参考価格は2万4750円だが、執筆時点では32％オフの1万6780円で購入できる（2月19日時点）。

PC＆Xbox用コントローラーを探している人におすすめ

Razer Wolverine V2 Chromaは、PC＆Xboxに対応する有線コントローラー。反応の高い動作を実現するというRazer メカタクタイルアクションボタンと方向キー、6個の追加マルチファンクションボタン、滑り止めがついたハンドグリップ、ライティングが楽しめるRazer Chroma RGBなどが特徴となっている。PCとXbox用のコントローラーを探している人はチェックしてみては？