Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第66回

【2万4750円→1万6780円】Xboxコントローラーじゃないと……という人なら「Razer Wolverine V2 Chroma」をチェック

2026年02月19日 18時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

アマゾンで「Razer Wolverine V2 Chroma」を入手
 

Razer Wolverine V2 Chromaがいまなら32％オフ

　Amazon.co.jpにて、PC＆Xbox用コントローラー「Razer Wolverine V2 Chroma」が販売中だ。参考価格は2万4750円だが、執筆時点では32％オフの1万6780円で購入できる（2月19日時点）。

アマゾンで「Razer Wolverine V2 Chroma」を入手
 

PC＆Xbox用コントローラーを探している人におすすめ

　Razer Wolverine V2 Chromaは、PC＆Xboxに対応する有線コントローラー。反応の高い動作を実現するというRazer メカタクタイルアクションボタンと方向キー、6個の追加マルチファンクションボタン、滑り止めがついたハンドグリップ、ライティングが楽しめるRazer Chroma RGBなどが特徴となっている。PCとXbox用のコントローラーを探している人はチェックしてみては？

アマゾンで「Razer Wolverine V2 Chroma」を入手
 ;
Image from Amazon.co.jp
Razer Wolverine V2 Chroma PC&XBOX用コントローラー メカタクタイル アクションボタン 方向キーのボタン割り当て可能 6つのマルチファンクションボタン トリガーストップによるヘアトリガーモード付き 集中連射 Choma Windows10/Xbox One/Xbox Series X|S/PC対応 【日本正規代理店保証品】 RZ06-04010100-R3M1 Black

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

