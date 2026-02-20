帰宅後、そのまま吊るす。花粉シーズンの衣類ケア家電

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】ESTILO「スチームイオンリフレッシャー」をチェック！

ESTILOの「スチームイオンリフレッシャー」が、Amazonでタイムセール対象。過去価格49,800円のところ、23％オフの38,321円で販売中。

外で着た服を、そのままクローゼットに戻すのが少し気になる日がある。雨に当たった日や、人の多い場所に長くいた日。洗うほどではないが、そのまましまうのも落ち着かない。ハンガーに掛けたまま整えるという考え方が、このスチームイオンリフレッシャーだ。ジェットスチームとスマートハンガーでしわやニオイを整え、花粉やホコリの付着も軽減する。

帰宅後、そのまま掛けるだけ

ハンガーに掛けたまま使う構造。アイロン台を出す必要はない。帰宅後のコートやスーツをそのままセットできる。折りたたみ式で、使わないときはコンパクトに収納できる。

スチームと振動で整える

衣類を包み込むジェットスチームと、1分間に約140回振動するスマートハンガーを組み合わせる。しわやニオイを整え、花粉やホコリの付着も軽減する。アイロンのように強く押し当てる方式ではない。

洗う前に、ひと呼吸

最大約60℃の低温乾燥。ウールやコートなど、頻繁に洗いにくい衣類を想定した設計だ。クリーニングに出すほどではない服を整える用途に収まる。