Amazonセール情報大紹介！ 第1276回

帰宅後、そのまま吊るす。花粉シーズンの衣類ケア家電

2026年02月20日 14時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】ESTILO「スチームイオンリフレッシャー」をチェック！

　ESTILOの「スチームイオンリフレッシャー」が、Amazonでタイムセール対象。過去価格49,800円のところ、23％オフの38,321円で販売中。

　外で着た服を、そのままクローゼットに戻すのが少し気になる日がある。雨に当たった日や、人の多い場所に長くいた日。洗うほどではないが、そのまましまうのも落ち着かない。ハンガーに掛けたまま整えるという考え方が、このスチームイオンリフレッシャーだ。ジェットスチームとスマートハンガーでしわやニオイを整え、花粉やホコリの付着も軽減する。

アマゾンでESTILO「スチームイオンリフレッシャー」を入手

帰宅後、そのまま掛けるだけ

　ハンガーに掛けたまま使う構造。アイロン台を出す必要はない。帰宅後のコートやスーツをそのままセットできる。折りたたみ式で、使わないときはコンパクトに収納できる。

スチームと振動で整える

　衣類を包み込むジェットスチームと、1分間に約140回振動するスマートハンガーを組み合わせる。しわやニオイを整え、花粉やホコリの付着も軽減する。アイロンのように強く押し当てる方式ではない。

洗う前に、ひと呼吸

　最大約60℃の低温乾燥。ウールやコートなど、頻繁に洗いにくい衣類を想定した設計だ。クリーニングに出すほどではない服を整える用途に収まる。

アマゾンでESTILO「スチームイオンリフレッシャー」を入手

