【35％オフ】Galaxyの12.4型タブレット、512GBでSペン同梱。出張もカフェ作業もこれ1台
2026年02月19日 20時00分更新
【Amazonで35％オフ】Galaxy 12.4型タブレット「Galaxy Tab S10+ 512GB」をチェック！
Galaxyの12.4型タブレット「Galaxy Tab S10+ 512GB」が、Amazonで割引対象。参考価格216,480円のところ、35％オフの139,927円で販売中。
スマートフォンでは狭い。でもノートPCを広げるのも大げさ。そんな場面は思っているより多い。
12.4型の有機ELにSペンが最初から付くこのモデルは、資料を読みながら書き込む、動画を流しつつメモを取るといった“ながら作業”を自然にこなす。12GB／512GBという仕様も、軽い閲覧だけで終わらせない余裕を持つ。“動画用”で終わらせるにはもったいないぐらい。
12.4型Dynamic AMOLED（120Hz）の大画面
12.4型のDynamic AMOLED（2800×1752）は最大120Hz表示に対応する。11インチでは窮屈に感じやすい資料の並列表示や、見開きの電子書籍も自然に収まるサイズだ。動画視聴だけでなく、スクロールや手書き操作でも表示の滑らかさが効いてくる。
12GBメモリ／512GB標準という安心感
メモリ12GB、ストレージ512GBを標準搭載する。複数のアプリを行き来する場面や大容量データを扱う用途でも、容量を意識しにくい構成だ。microSDにも対応しており、保存領域を拡張できる。
Sペン同梱
Sペンは付属品として同梱される。別途購入を考える必要がなく、購入直後から手書き入力を使える。資料への書き込みやメモを日常の流れに組み込みやすい。
