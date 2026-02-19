【35％オフ】Galaxyの12.4型タブレット、512GBでSペン同梱。出張もカフェ作業もこれ1台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで35％オフ】Galaxy 12.4型タブレット「Galaxy Tab S10+ 512GB」をチェック！

Galaxyの12.4型タブレット「Galaxy Tab S10+ 512GB」が、Amazonで割引対象。参考価格216,480円のところ、35％オフの139,927円で販売中。

スマートフォンでは狭い。でもノートPCを広げるのも大げさ。そんな場面は思っているより多い。

12.4型の有機ELにSペンが最初から付くこのモデルは、資料を読みながら書き込む、動画を流しつつメモを取るといった“ながら作業”を自然にこなす。12GB／512GBという仕様も、軽い閲覧だけで終わらせない余裕を持つ。“動画用”で終わらせるにはもったいないぐらい。

12.4型Dynamic AMOLED（120Hz）の大画面

12.4型のDynamic AMOLED（2800×1752）は最大120Hz表示に対応する。11インチでは窮屈に感じやすい資料の並列表示や、見開きの電子書籍も自然に収まるサイズだ。動画視聴だけでなく、スクロールや手書き操作でも表示の滑らかさが効いてくる。

12GBメモリ／512GB標準という安心感

メモリ12GB、ストレージ512GBを標準搭載する。複数のアプリを行き来する場面や大容量データを扱う用途でも、容量を意識しにくい構成だ。microSDにも対応しており、保存領域を拡張できる。

Sペン同梱

Sペンは付属品として同梱される。別途購入を考える必要がなく、購入直後から手書き入力を使える。資料への書き込みやメモを日常の流れに組み込みやすい。