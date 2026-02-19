このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1384回

2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中

2026年02月19日 07時00分更新

文● コガリ、金子　編集⚫︎ASCII

【2,980円！】UGREEN Nexode 65W 急速充電器

　MacBookやノートPCにも急速充電が可能な65Wの高性能充電器「Nexode 65W 急速充電器」が、Amazonでタイムセール中です！

　参考価格4,980円のところ、40％OFFの2,980円というお得な価格で購入できます。

　昨年末には25%オフでセールをしていましたが、その際の元値（過去価格）は3,980円。今回は40%引きですが、元値（参考価格）が4,980円に上がっており、実は同じ価格になっています。

　外出先で「スマホとPCを同時に充電したい」のに、アダプターが増えてバッグが重くなることはありませんか。高出力タイプは便利ですが、ポート構成や出力配分を理解せずに買うと「思ったより遅い」になりがちです。また、充電器はワット数だけ見て選ぶと失敗しやすいです。複数ポート同時利用時の出力、対応規格（PD/PPSなど）、発熱の傾向まで押さえると、満足度が一気に上がります。

Amazonで「UGREEN Nexode 65W 急速充電器」を入手

UGREEN Nexode 65W 急速充電器の特徴

① 超コンパクト設計

　GaN技術II世代を搭載し、一般的な65W充電器と比較して約30％小さいサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用しているため、持ち運びにも最適です。

② 3台同時充電と65W高出力

　Type-C×2と、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォン、タブレットはもちろん、MacBook ProなどのPCまで効率よく急速充電できます。

③ 高い安全性とデザイン性

　耐火PC素材の使用や多重な安全保護機能に加え、レッド・ドット・デザイン賞（red dot design award）を受賞した優れたデザインも魅力です。

お得な価格で手に入れるチャンス！

　3台同時充電と65W高出力が可能なNexode 65W 急速充電器が、Amazonで2,980円で購入可能です。

　ごちゃつく充電器をこれ1台にまとめたい方、出張や旅行の荷物を減らしたい方は、ぜひこの機会にNexode 65W 急速充電器をお試しください！

　購入前は「単ポート利用で最大何Wか」「2～3台同時充電時にどこまで落ちるか」を確認しておくと安心です。ノートPC中心ならUSB-C側を優先し、必要なら5A対応のUSB-Cケーブルも合わせて選ぶのがおすすめです。

Amazonで「UGREEN Nexode 65W 急速充電器」を入手

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

