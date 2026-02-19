Amazonセール情報大紹介！ 第1384回
2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
2026年02月19日 07時00分更新
【2,980円！】UGREEN Nexode 65W 急速充電器
MacBookやノートPCにも急速充電が可能な65Wの高性能充電器「Nexode 65W 急速充電器」が、Amazonでタイムセール中です！
参考価格4,980円のところ、40％OFFの2,980円というお得な価格で購入できます。
昨年末には25%オフでセールをしていましたが、その際の元値（過去価格）は3,980円。今回は40%引きですが、元値（参考価格）が4,980円に上がっており、実は同じ価格になっています。
外出先で「スマホとPCを同時に充電したい」のに、アダプターが増えてバッグが重くなることはありませんか。高出力タイプは便利ですが、ポート構成や出力配分を理解せずに買うと「思ったより遅い」になりがちです。また、充電器はワット数だけ見て選ぶと失敗しやすいです。複数ポート同時利用時の出力、対応規格（PD/PPSなど）、発熱の傾向まで押さえると、満足度が一気に上がります。
UGREEN Nexode 65W 急速充電器の特徴
① 超コンパクト設計
GaN技術II世代を搭載し、一般的な65W充電器と比較して約30％小さいサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用しているため、持ち運びにも最適です。
② 3台同時充電と65W高出力
Type-C×2と、USB-A×1の計3ポートを搭載。スマートフォン、タブレットはもちろん、MacBook ProなどのPCまで効率よく急速充電できます。
③ 高い安全性とデザイン性
耐火PC素材の使用や多重な安全保護機能に加え、レッド・ドット・デザイン賞（red dot design award）を受賞した優れたデザインも魅力です。
お得な価格で手に入れるチャンス！
3台同時充電と65W高出力が可能なNexode 65W 急速充電器が、Amazonで2,980円で購入可能です。
ごちゃつく充電器をこれ1台にまとめたい方、出張や旅行の荷物を減らしたい方は、ぜひこの機会にNexode 65W 急速充電器をお試しください！
購入前は「単ポート利用で最大何Wか」「2～3台同時充電時にどこまで落ちるか」を確認しておくと安心です。ノートPC中心ならUSB-C側を優先し、必要なら5A対応のUSB-Cケーブルも合わせて選ぶのがおすすめです。
