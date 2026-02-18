KongStudiosは2月18日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、ダークファンタジー「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」とのコラボレーションイベントの後半を開始した。

本イベントの後半では、新英雄「屍の勇者 アリシア（CV：白石晴香さん）」が実装される。モチーフ装備「滝割り」とあわせてピックアップ召喚にて入手可能だ。ピックアップ召喚開催期間は、2026年3月4日13時59分まで。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

【キャラクター紹介】

魔獣王の魔血を注ぎ込まれ復活した、「至宝」を扱う勇者。魔獣王討伐に失敗し命を落とすが、仇敵クレバテスの手で眷属として蘇り、今は人属の世界を救うためルナを守り続ける。

★「屍の勇者 アリシア」

https://youtu.be/LgWYM6T5LEY

■スペシャルコスチューム「13の勇者 アリシア」

「屍の勇者 アリシア」のスペシャルコスチューム「13の勇者 アリシア（CV：白石晴香さん）」が登場。ドットキャラやバトル中の演出はもちろん、立ち絵イラストやボイスも変化する特別なコスチュームだ。限定パッケージでの販売となるのでお見逃しなく。

★13の勇者 アリシア /スペシャルコスチューム 紹介PV

https://youtu.be/vN6uyfAraEk

■コラボ記念ラッキールーレット開催！

コラボイベントの開催を記念して、ラッキールーレットが開催される。「屍の勇者 アリシア」の英雄コスチュームや、ステッカーパックなど、コラボ限定報酬を獲得可能だ。開催期間は、2026年3月4日13時59分まで。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■コラボ短編集公開中！ポイントで「やさしい乳母 ネルル（CV：悠木碧さん）」を仲間に

『ガーディアンテイルズ』の世界を訪れたクレン、アリシア、ネルルたちの完全オリジナルストーリーが楽しめる短編集が公開中。短編集の追加にあわせてポイントイベントも開催。イベント限定のステージをクリアしてポイントを集めることで、「やさしい乳母 ネルル（CV：悠木碧さん）」やそのモチーフ装備を含む多彩な報酬を獲得できる。

★コラボ短編集PV

https://youtu.be/9mIn-5J2Kaw

また、前編から引き続き、新英雄「魔獣の王 クレン（CV：田村睦心）」のピックアップ召喚を開催中。イベント期間限定英雄をぜひ仲間に迎えよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.

©Yuji Iwahara/LDF/クレバテス製作委員会