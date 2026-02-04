限定英雄「クレン」登場＆イベント参加で「ネルル」をプレゼント！
『ガデテル』×「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」のコラボがついに本日より開催！
KongStudiosは2月4日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、ダークファンタジー「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」とのコラボレーションイベントを開始した。
本イベントでは、『ガーディアンテイルズ』の世界を訪れたクレン、アリシア、ネルルたちの完全オリジナルストーリーが楽しめる短編集を公開。二つの世界観を体感できる特別なステージを楽しめる。
さらに、短編集の追加にともない、ポイントイベントも開催。イベント限定のステージをクリアしてポイントを集めることで、「やさしい乳母 ネルル」やそのモチーフ装備を含む多彩な報酬を獲得可能だ。
★コラボ短編集PV
■新英雄「魔獣の王 クレン（CV：田村睦心さん）」「やさしい乳母 ネルル（CV：悠木碧さん）」が登場！
●魔獣の王 クレン（CV：田村睦心さん）
【キャラクター紹介】
四大魔獣王の一柱「月光のクレバテス」が人属の少年を模した姿。かつて王国一つを壊滅させた存在だが、今は瓦礫の中で息絶えた侍従から託された赤子「ルナ」を育てるため、魔獣王としての力を隠して生きている。
【ピックアップ召喚開催期間】
2026年2月4日メンテナンス後～3月4日13時59分
※詳細はゲーム内をご確認ください。
★「魔獣の王 クレン」
●やさしい乳母 ネルル（CV：悠木碧さん）
【キャラクター紹介】
山賊団「鴉」の奴隷として生まれたネル。赤子の世話が取り柄だった彼女は、誘拐されたルナの乳母を務める。処刑されかけるがルナを守り抜き、クレンに認められ「ネルル」として蘇った。
★「やさしい乳母 ネルル」
■コラボ記念ログインキャンペーン開催
コラボイベント期間中にログインすることで、さまざまなプレゼントを受け取れる。毎日参加して冒険の役に立つアイテムを獲得しよう。開催期間は、2026年3月3日23時59分まで。
※詳細はゲーム内をご確認ください。
■ガーディアンパスにクレンのモチーフ装備「トアの書」が登場！
ガーディアンパスの新シーズンが開催。プラチナパスを購入することで、「魔獣の王 クレン」のモチーフ装備「トアの書」が獲得可能になる。開催期間は、2026年3月4日13時59分まで。
※詳細はゲーム内をご確認ください。
■クレンたちのコスチュームが登場！
英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。コラボイベント開催期間中に、クレン、アリシア、ネルルの新コスチュームも登場する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。
※入手方法はゲーム内をご確認ください。
【新規コスチューム】
【ゲーム情報】
タイトル：ガーディアンテイルズ
ジャンル：ドット絵アクションRPG
配信：Kong Studios
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年10月6日）
価格：基本無料（アイテム課金）
© Kong Studios, Inc. All rights reserved.
©Yuji Iwahara/LDF/クレバテス製作委員会