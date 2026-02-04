KongStudiosは2月4日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、ダークファンタジー「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」とのコラボレーションイベントを開始した。

本イベントでは、『ガーディアンテイルズ』の世界を訪れたクレン、アリシア、ネルルたちの完全オリジナルストーリーが楽しめる短編集を公開。二つの世界観を体感できる特別なステージを楽しめる。

さらに、短編集の追加にともない、ポイントイベントも開催。イベント限定のステージをクリアしてポイントを集めることで、「やさしい乳母 ネルル」やそのモチーフ装備を含む多彩な報酬を獲得可能だ。

★コラボ短編集PV

https://youtu.be/tMihKEeQW-o

■新英雄「魔獣の王 クレン（CV：田村睦心さん）」「やさしい乳母 ネルル（CV：悠木碧さん）」が登場！

●魔獣の王 クレン（CV：田村睦心さん）

【キャラクター紹介】

四大魔獣王の一柱「月光のクレバテス」が人属の少年を模した姿。かつて王国一つを壊滅させた存在だが、今は瓦礫の中で息絶えた侍従から託された赤子「ルナ」を育てるため、魔獣王としての力を隠して生きている。

【ピックアップ召喚開催期間】

2026年2月4日メンテナンス後～3月4日13時59分

※詳細はゲーム内をご確認ください。

★「魔獣の王 クレン」

https://youtu.be/LOWrhEy7Nk8

●やさしい乳母 ネルル（CV：悠木碧さん）

【キャラクター紹介】

山賊団「鴉」の奴隷として生まれたネル。赤子の世話が取り柄だった彼女は、誘拐されたルナの乳母を務める。処刑されかけるがルナを守り抜き、クレンに認められ「ネルル」として蘇った。

★「やさしい乳母 ネルル」

https://youtu.be/9mIn-5J2Kaw

■コラボ記念ログインキャンペーン開催

コラボイベント期間中にログインすることで、さまざまなプレゼントを受け取れる。毎日参加して冒険の役に立つアイテムを獲得しよう。開催期間は、2026年3月3日23時59分まで。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■ガーディアンパスにクレンのモチーフ装備「トアの書」が登場！

ガーディアンパスの新シーズンが開催。プラチナパスを購入することで、「魔獣の王 クレン」のモチーフ装備「トアの書」が獲得可能になる。開催期間は、2026年3月4日13時59分まで。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■クレンたちのコスチュームが登場！

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。コラボイベント開催期間中に、クレン、アリシア、ネルルの新コスチュームも登場する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。

※入手方法はゲーム内をご確認ください。

【新規コスチューム】

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.

©Yuji Iwahara/LDF/クレバテス製作委員会