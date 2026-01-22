KongStudiosは1月21日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、メインストーリー最新章「ボルベール火山」に登場した新英雄「純粋な炎 イルニ」（CV：月城莉奈さん）を実装した。

現在、「[SSR]純粋な炎 イルニ」とそのモチーフ武器「★5 マナタリスマン」をピックアップした召喚イベントを開催中だ。ピックアップ召喚開催期間は、2026年2月4日13時59分まで。

「[SSR]純粋な炎 イルニ」は、開花を行うことで★6へと進化が可能。ステータスの強化や覚醒ノードの追加、リーダースキルも解放されると同時に、より成長した姿へとイラストやドット絵が変化する。

【キャラクター紹介】

イルニは、旺盛な好奇心に突き動かされ、触れて・聞いて・問いかけながら世界を知っていく存在。初めて会う相手にも明るく親しげに近づき、終わりのない質問を重ねながら、言葉や出来事を一つずつ覚えていく。

毎日の出来事を日記に綴り、学ぶ喜びを胸に、明日もまた新しい「不思議」を探しに出かけていく。

★「純粋な炎 イルニ」紹介PV

https://youtu.be/i3q0sIwtqUQ

■10連無料！冬ごもりログインキャンペーン開催

開催期間中にログインすることで、冒険の役に立つアイテムが毎日受け取れる。14日目には無料で10連召喚が可能なアイテムを獲得できるので、忘れずにログインしよう。開催期間は、2026年2月3日23時59分まで。

■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインアップを更新

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売している。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2026年2月4日13時59分まで。

【新規コスチューム】

新規英雄コスチューム：私立小学校の生徒 イルニ／私立高校の生徒 ルリ

新規装備コスチューム：ペン立て／ハンディファン

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.