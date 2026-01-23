KongStudiosは1月22日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、ダークファンタジー「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」とのコラボレーションイベントを開催すると発表。開始日は、2026年2月4日より。

本イベントでは、「クレバテス」よりクレン、アリシア、ネルルが参戦し、コラボレーション限定のオリジナルストーリーを展開。さらに『ガデテル』独自のドット絵表現で再現されたキャラクターたちとともに、フィールド探索やバトルを楽しめる。

過酷な運命に立ち向かう者たちが、『ガーディアンテイルズ』の世界でどのような物語を紡ぐのか――ぜひとも期待しよう。

▼最新情報は公式Xをチェック！

https://twitter.com/GuardianTalesJP

■コラボ参戦キャラ3名のビジュアル初公開！

「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」より参戦するキャラクターたちのビジュアルを初公開。『ガーディアンテイルズ』の世界を縦横無尽に駆け回るドット絵の姿もぜひチェックしてみよう。

【魔獣の王 クレン（CV：田村睦心さん）】

四大魔獣王の一柱「月光のクレバテス」が人属の少年を模した姿。かつて王国一つを壊滅させた存在だが、今は瓦礫の中で息絶えた侍従から託された赤子「ルナ」を育てるため、魔獣王としての力を隠して生きている。

【屍の勇者 アリシア（CV：白石晴香さん）】

魔獣王の魔血を注ぎ込まれ復活した、「至宝」を扱う勇者。魔獣王討伐に失敗し命を落とすが、仇敵クレバテスの手で眷属として蘇り、今は人属の世界を救うためルナを守り続ける。

【やさしい乳母 ネルル（CV：悠木碧さん）】

山賊団「鴉」の奴隷として生まれたネル。赤子の世話が取り柄だった彼女は、誘拐されたルナの乳母を務める。処刑されかけるがルナを守り抜き、クレンに認められ「ネルル」として蘇った。

■「ガデテル冬のグルメ祭り」特典に「クレバテス」コラボキャラが登場！

本コラボイベントの開催を記念して、2025年12月26日より開催中の「ガデテル冬のグルメ祭り」に「クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-」が参戦。秋葉原の飲食店3店舗（家系らーめん 武将家、家系らーめん 武将家 外伝、フルーフ・デゥ・セゾン）にて、コラボキャラクターのイラストを使用した特製シールを配布する。実施期間は、2026年2月28日まで。

▼詳細は公式サイトを確認！

https://guardiantales.jp/news/456

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.

©Yuji Iwahara/LDF/クレバテス製作委員会