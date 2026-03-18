KongStudiosは3月18日、iOS／Android向けドット絵アクションRPG『ガーディアンテイルズ』について、アップデートを実施し、新英雄「[SSR]平衡の化身 ラクリーマ（CV：藤本侑里さん）」を実装した。

それにあわせて、彼女とそのモチーフ武器「★5 ボルケニックグリモワール」をピックアップした召喚イベントが開催中。ピックアップ召喚の開催期間は、2026年4月1日13時59分まで。

ラクリーマは開花させることで、★6ランクに進化し、イラストやドット絵の変化、ステータスの強化や覚醒ノードの追加、さらにリーダースキルの使用が可能になる。

【キャラクター紹介】

炎竜王の化身のひとり。常に冷静沈着な存在であり、正当な根拠と規則に基づいて物事の是非を判断する。

「寸分の狂いもない、完璧な勝利です」

★「平衡の化身 ラクリーマ」紹介PV

https://youtu.be/dfdfWS0JmsU

■【英雄昇格＆開花】狂気の科学者 グレモリー（CV：河瀬茉希さん）が昇格＆開花解放！

「狂気の科学者 グレモリー（CV：河瀬茉希さん）」の昇格および開花が開放される。昇格を行うとイラストが変化し、ステータスの強化や覚醒ノードの開放が行われ、開花を行うとリーダースキルを使えるようになる。

【キャラクター紹介】

悪魔族の魔法研究家。生活のすべてが研究中心に回る筋金入りの研究オタクで、彼女の目に映るものはすべて潜在的な実験体だ。独自の世界に生きており、まともに会話が成立することは少ない。

「ふひっ…！サ、サンプルデータが山ほど溜まったなぁ！」

★グレモリー 昇格＆開花紹介動画

https://youtu.be/tHnaiqGQ2zw

■メモリアル短編集「嘲笑と欺瞞のマスカレード」追加

ルーシーが登場する新規メモリアル短編集「嘲笑と欺瞞のマスカレード」が追加される。オーディルとともに魔界首脳交流会で起きた事件を巡る、特別なストーリーを楽しもう。

■新イベント「秘境探索」開催！

新たなスコアアタック型イベント「秘境探索」が開催される。3体の英雄を切り替えながら次々現れるモンスターを倒し、累計スコアやハイスコアでさまざまな報酬を獲得しよう。開催期間は、2026年4月1日13時59分まで。

※詳細はゲーム内をご確認ください。

■新作コスチューム多数入荷！ ショップラインナップを更新

英雄および装備の新規コスチュームがショップに登場。既存のコスチュームの一部とあわせて期間限定で販売する。この機会にぜひ英雄たちのおしゃれを楽しもう。販売期間は、2026年4月1日13時59分まで。

【新規コスチューム】

新規英雄コスチューム：岩盤浴を楽しむラクリーマ／ブラウンメイド グレモリー

新規装備コスチューム：お風呂セット／魔界のもっちりクッキー

【ゲーム情報】

タイトル：ガーディアンテイルズ

ジャンル：ドット絵アクションRPG

配信：Kong Studios

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年10月6日）

価格：基本無料（アイテム課金）

© Kong Studios, Inc. All rights reserved.

©Yuji Iwahara/LDF/クレバテス製作委員会