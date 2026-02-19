このページの本文へ

いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第78回

Ryzen 7 5700X＋RTX 5070搭載「FRGAMB550/M0203/NTK」も対象。FRONTIER「春一番！パソコン厳選市」

2026年02月19日 09時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　FRONTIERでは、「春一番！パソコン厳選市」を3月18日15時まで開催中。新ブランド「FREX∀R」を含むゲーミングデスクトップを中心に、お値打ちモデルやスタッフ厳選モデル、アウトレット品などが並びます。

FRONTIER「春一番！パソコン厳選市」のページへ

注目のセール商品

FRGAMB550/M0203/NTK

　受注生産 272,800円

　Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5070を搭載するモデル。NVIDIA『バイオハザード レクイエム』バンドルキャンペーン対象で、GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード（銀軸）が付属します。

セールは3月18日15時まで

　このほかにも、Core Ultra 9 285KとGeForce RTX 5080を組み合わせた上位構成や、Ryzen 7 9800X3D搭載モデル、Radeon RX 9070 XT搭載モデルなどが並びます。AMD『紅の砂漠』やNVIDIAタイトルのバンドル対象モデルも掲載されています。

※完売の際は予告なく商品の入れ替えや、同等スペック・新価格への変更が行われる場合があります。最新のラインアップや価格は公式ストアで確認できます。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン