Ryzen 7 5700X＋RTX 5070搭載「FRGAMB550/M0203/NTK」も対象。FRONTIER「春一番！パソコン厳選市」

FRONTIERでは、「春一番！パソコン厳選市」を3月18日15時まで開催中。新ブランド「FREX∀R」を含むゲーミングデスクトップを中心に、お値打ちモデルやスタッフ厳選モデル、アウトレット品などが並びます。

注目のセール商品

FRGAMB550/M0203/NTK

受注生産 272,800円

Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5070を搭載するモデル。NVIDIA『バイオハザード レクイエム』バンドルキャンペーン対象で、GAMDIAS HERMES S1S-JP RGB ゲーミング日本語キーボード（銀軸）が付属します。

セールは3月18日15時まで

このほかにも、Core Ultra 9 285KとGeForce RTX 5080を組み合わせた上位構成や、Ryzen 7 9800X3D搭載モデル、Radeon RX 9070 XT搭載モデルなどが並びます。AMD『紅の砂漠』やNVIDIAタイトルのバンドル対象モデルも掲載されています。

※完売の際は予告なく商品の入れ替えや、同等スペック・新価格への変更が行われる場合があります。最新のラインアップや価格は公式ストアで確認できます。