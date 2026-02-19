このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1267回

i7＋16GB＋1TB、出張修理付き。地味に安心な15型「Dell 15 DC15250」

2026年02月19日 20時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND85-GHBA）」をチェック！

　Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND85-GHBA）」がタイムセール対象。参考価格136,800円のところ、11％オフの121,800円で販売中。

　派手な売り文句はない。それでも第13世代Core i7に16GBメモリ、1TB SSDを組み合わせ、翌営業日対応のオンサイト修理まで標準で備える15型ノートだ。Dellの「Dell 15 DC15250」は、最新機能を並べるというより、容量とサポートをひとつずつ揃えた“地味に安心”な一台だ。

アマゾンでDell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND85-GHBA）」を入手

Core i7＋16GB＋1TBの標準構成

　第13世代Intel Core i7-1355Uに、メモリ16GB（16GB×1）、1TB M.2 PCIe NVMe SSDを搭載する。ストレージは最初から1TB構成で、メモリは最大16GB仕様。OSはWindows 11 Home 64bit。

翌営業日対応オンサイト修理（HDD返却不要）

　1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスを標準で備える。最短翌営業日に専門スタッフが訪問対応する形式。HDD返却不要サービス（KYHD）も明記されており、交換対象のドライブは手元で保管する扱いとなる。

15.6型FHD（120Hz）と実用仕様

　15.6インチのフルHD（1920×1080）非光沢パネルを採用し、リフレッシュレートは120Hz、輝度は250nit。テンキー付きキーボード、SDカードスロット（SD／SDHC／SDXC）を搭載する。有線LANは非搭載で、無線はWi-Fi 6（Realtek RTL8852BE）とBluetooth 5.3に対応。USB-Cポートはデータ転送専用で、映像出力には非対応。

製品スペック

【CPU】第13世代 Intel Core i7-1355U

【メモリ】16GB（16GB×1）

【ストレージ】1TB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレイ】15.6型 FHD（1920×1080）非光沢／120Hz

【保証】1年間 翌営業日対応オンサイト修理（HDD返却不要）

アマゾンでDell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND85-GHBA）」を入手

