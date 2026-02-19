i7＋16GB＋1TB、出張修理付き。地味に安心な15型「Dell 15 DC15250」

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND85-GHBA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND85-GHBA）」がタイムセール対象。参考価格136,800円のところ、11％オフの121,800円で販売中。

派手な売り文句はない。それでも第13世代Core i7に16GBメモリ、1TB SSDを組み合わせ、翌営業日対応のオンサイト修理まで標準で備える15型ノートだ。Dellの「Dell 15 DC15250」は、最新機能を並べるというより、容量とサポートをひとつずつ揃えた“地味に安心”な一台だ。

Core i7＋16GB＋1TBの標準構成

第13世代Intel Core i7-1355Uに、メモリ16GB（16GB×1）、1TB M.2 PCIe NVMe SSDを搭載する。ストレージは最初から1TB構成で、メモリは最大16GB仕様。OSはWindows 11 Home 64bit。

翌営業日対応オンサイト修理（HDD返却不要）

1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスを標準で備える。最短翌営業日に専門スタッフが訪問対応する形式。HDD返却不要サービス（KYHD）も明記されており、交換対象のドライブは手元で保管する扱いとなる。

15.6型FHD（120Hz）と実用仕様

15.6インチのフルHD（1920×1080）非光沢パネルを採用し、リフレッシュレートは120Hz、輝度は250nit。テンキー付きキーボード、SDカードスロット（SD／SDHC／SDXC）を搭載する。有線LANは非搭載で、無線はWi-Fi 6（Realtek RTL8852BE）とBluetooth 5.3に対応。USB-Cポートはデータ転送専用で、映像出力には非対応。

製品スペック

【CPU】第13世代 Intel Core i7-1355U

【メモリ】16GB（16GB×1）

【ストレージ】1TB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレイ】15.6型 FHD（1920×1080）非光沢／120Hz

【保証】1年間 翌営業日対応オンサイト修理（HDD返却不要）