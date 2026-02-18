144Hz対応・Ryzen 7＆RTX 4050搭載の15.6型ゲーミングノートPCが18万円台！ 初めての人に最適

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

18万円台で買える、高コスパのゲーミングノートPC

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Katana A15 AI B8V【AMD Ryzen 7 & RTX 4050搭載】」が販売中だ。価格は18万9800円。

Katana A15 AI B8Vの構成は、CPUがAMD「Ryzen 7 8845HS」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」、メモリーが32GB、ストレージが1TB M.2 SSD、OSがWindows 11 Homeとなっている。そのほか、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz。

初めての人に最適なゲーミングノート

ユーザーレビューを見ると、コスパの高さを評価する声が寄せられている。現時点ではひと昔前の構成だが、設定次第では最新のゲームタイトルも快適に遊べるモデルだ。20万円以下の予算で手頃なゲーミングノートPCを探している人、初めての人に最適と言えるだろう。