Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第63回
144Hz対応・Ryzen 7＆RTX 4050搭載の15.6型ゲーミングノートPCが18万円台！ 初めての人に最適
2026年02月18日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
18万円台で買える、高コスパのゲーミングノートPC
Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Katana A15 AI B8V【AMD Ryzen 7 & RTX 4050搭載】」が販売中だ。価格は18万9800円。
Katana A15 AI B8Vの構成は、CPUがAMD「Ryzen 7 8845HS」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」、メモリーが32GB、ストレージが1TB M.2 SSD、OSがWindows 11 Homeとなっている。そのほか、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz。
初めての人に最適なゲーミングノート
ユーザーレビューを見ると、コスパの高さを評価する声が寄せられている。現時点ではひと昔前の構成だが、設定次第では最新のゲームタイトルも快適に遊べるモデルだ。20万円以下の予算で手頃なゲーミングノートPCを探している人、初めての人に最適と言えるだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|MSI ゲーミング ノートPC Katana A15 AI B8V 【AMD Ryzen 7 & RTX 4050搭載】 メモリ 32GB SSD 1TB 15.6インチ フルHD 144Hz Ryzen 7 8845 HS RTX 4050 Windows 11 Home Katana-A15-AI-B8VE-5398JP
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第61回
トピックス背面ボタンつきのXbox公式コントローラーが10％オフ！ ドリフトに悩んでいる人や安価で手に入れたい人におすすめ
-
第60回
トピックスXbox Series Sが高コスパのゲーム機である理由 1TBのホワイトエディションは要注目
-
第59回
トピックス【4962円→2828円】Switch 2用プロコンが43％オフ！「性能、コスパともに良好」と高評価
-
第58回
トピックスSwitch 2で快適なマウス操作ができる優れもの、Amazonで買えますよ？
-
第58回
トピックスApex Legendsもアークレイダースも快適！ 第14世代Core i7＋RTX 5060搭載の15.6型フルHDゲーミングノートが25万円台
-
第57回
トピックスRTX 5060搭載のASUS製16型ゲーミングノート、165Hzや32GBメモリーも含めて23万9800円はお買い得では？
-
第56回
トピックス耳にカービィついてます。大胆すぎるヘッドセット、Nintendo Switch 2でも使えるぞ
-
第55回
トピックスマリカーやるならこのセット欲しすぎる マリオカート仕様のハンドルとパックンフラワーUSBカメラ
-
第55回
トピックス2.8型液晶つき簡易水冷、裏配線も美しい。STORM「新界2」は見せるためのPC
-
第54回
トピックス日本語配列って珍しいのでは？ 8000Hzポーリングレート＆ラピドリ対応の白色テンキーレスキーボードをチェック
- この連載の一覧へ