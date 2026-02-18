このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第63回

144Hz対応・Ryzen 7＆RTX 4050搭載の15.6型ゲーミングノートPCが18万円台！ 初めての人に最適

2026年02月18日 20時00分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「Katana A15 AI B8V【AMD Ryzen 7 & RTX 4050搭載】」を入手
 

18万円台で買える、高コスパのゲーミングノートPC

　Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Katana A15 AI B8V【AMD Ryzen 7 & RTX 4050搭載】」が販売中だ。価格は18万9800円。

　Katana A15 AI B8Vの構成は、CPUがAMD「Ryzen 7 8845HS」、GPUがNVIDIA「GeForce RTX 4050 Laptop GPU」、メモリーが32GB、ストレージが1TB M.2 SSD、OSがWindows 11 Homeとなっている。そのほか、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz。

アマゾンで「Katana A15 AI B8V【AMD Ryzen 7 & RTX 4050搭載】」を入手
 

初めての人に最適なゲーミングノート

　ユーザーレビューを見ると、コスパの高さを評価する声が寄せられている。現時点ではひと昔前の構成だが、設定次第では最新のゲームタイトルも快適に遊べるモデルだ。20万円以下の予算で手頃なゲーミングノートPCを探している人、初めての人に最適と言えるだろう。

アマゾンで「Katana A15 AI B8V【AMD Ryzen 7 & RTX 4050搭載】」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
MSI ゲーミング ノートPC Katana A15 AI B8V 【AMD Ryzen 7 & RTX 4050搭載】 メモリ 32GB SSD 1TB 15.6インチ フルHD 144Hz Ryzen 7 8845 HS RTX 4050 Windows 11 Home Katana-A15-AI-B8VE-5398JP

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン