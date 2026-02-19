Amazonセール情報大紹介！ 第1269回
紙の手帳、やめてみる？ A6サイズの「ブギーボード BB-14」が3000円台で買える
2026年02月19日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで25％オフ】キングジム A6手帳サイズの電子メモパッド「ブギーボード BB-14」をチェック！
キングジムの電子メモパッド「ブギーボード BB-14」が割引対象。参考価格4,400円のところ、25％オフの3,318円で販売中。
付箋やメモ用紙を何枚も使うほどではない。けれど、その場で一瞬だけ書き留めたいことは意外と多い。電話の伝言、買い物のメモ、今日やることの走り書き。残すほどではない内容を、ボタンひとつで消せるのが6インチのブギーボードだ。
6インチのA6手帳サイズ
画面は6インチLCD（124×93mm）。本体サイズは約148×105×5.5mmで、A6手帳サイズの電子メモパッドだ。質量は約75g。薄型で、机やバッグの中でも場所を取らない。
ボタンひとつで消去、約3万回
ボタンひとつで画面を消去する仕組み。電池1個で約3万回の消去が可能とされている。電池はCR2016コイン型リチウム電池1個を使用し、交換できる。
マグネットで貼れる、背面に定規
背面にマグネットと14cm定規を備える。冷蔵庫などの金属面に貼り付けて使える仕様。本体に保存機能はないが、アプリでスキャンして画像データとして残す方法が用意されている。
