Apple公式より安い、M4搭載24インチiMacがAmazonで

Apple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」をチェック！

Apple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」が、Amazonで190,768円で販売中。

現行のiMacが、公式より安い。しかもM4チップ搭載モデルだ。Apple公式価格は198,800円。普段は公式価格が目安になるブランドだけに、素直に押さえておきたい。

M4チップ（8コアCPU／8コアGPU）を搭載し、24インチの4.5K Retinaディスプレイを備える一体型。16GBユニファイドメモリと256GB SSDの構成で、キーボードとマウスも付属する。