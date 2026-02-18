Amazonセール情報大紹介！ 第1263回
Apple公式より安い、M4搭載24インチiMacがAmazonで
2026年02月18日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Apple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」をチェック！
Apple「24インチiMac（M4／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）」が、Amazonで190,768円で販売中。
現行のiMacが、公式より安い。しかもM4チップ搭載モデルだ。Apple公式価格は198,800円。普段は公式価格が目安になるブランドだけに、素直に押さえておきたい。
M4チップ（8コアCPU／8コアGPU）を搭載し、24インチの4.5K Retinaディスプレイを備える一体型。16GBユニファイドメモリと256GB SSDの構成で、キーボードとマウスも付属する。
