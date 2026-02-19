ノートPCの作業がますます快適に。 3000円台で買えるMOFTの“非粘着スタンド”という選択肢

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】MOFT 非粘着ノートPCスタンドをチェック！

MOFTの非粘着ノートPCスタンドが、Amazonでタイムセール対象。過去価格3,980円のところ、15％オフの3,383円で販売中。

ノートPCを少しだけ持ち上げたい。ただ、アルミのがっしりしたスタンドを毎日持ち歩くのは現実的ではないし、裏面に貼り付けるタイプにも抵抗がある。そこで出てくるのが、厚さ4mmの非粘着モデル。使うときだけ広げて15度／25度で角度をつけ、終われば外してバッグに戻す。できるだけ身軽でいたい人に向いた一枚。

貼らない運用

ノートPCの裏面に貼り付けない非粘着式。本体を傷つけず、会社支給PCや複数台で使い回すこともできる。必要なときだけ設置する方式で、常時装着型とは使い方が異なる。

厚さ4mm、192g。11〜14型向け

本体サイズは25×18×0.4cm、重量は192g。対応は11〜14型のノートPCと、7〜11インチのタブレット。バッグの中で場所を取りにくい厚みで、アルミ製の大型スタンドとは方向性が違う。薄さを優先した設計。

15度／2度°の二段階

角度は15度と25度の二段階。画面を少しだけ上げる用途に向く。高さを大きく変えるタイプではなく、ノートPC単体で使うときの補助的な立ち位置のアイテムだ。