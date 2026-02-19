Amazonセール情報大紹介！ 第1268回
ノートPCの作業がますます快適に。 3000円台で買えるMOFTの“非粘着スタンド”という選択肢
2026年02月19日 18時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】MOFT 非粘着ノートPCスタンドをチェック！
MOFTの非粘着ノートPCスタンドが、Amazonでタイムセール対象。過去価格3,980円のところ、15％オフの3,383円で販売中。
ノートPCを少しだけ持ち上げたい。ただ、アルミのがっしりしたスタンドを毎日持ち歩くのは現実的ではないし、裏面に貼り付けるタイプにも抵抗がある。そこで出てくるのが、厚さ4mmの非粘着モデル。使うときだけ広げて15度／25度で角度をつけ、終われば外してバッグに戻す。できるだけ身軽でいたい人に向いた一枚。
貼らない運用
ノートPCの裏面に貼り付けない非粘着式。本体を傷つけず、会社支給PCや複数台で使い回すこともできる。必要なときだけ設置する方式で、常時装着型とは使い方が異なる。
厚さ4mm、192g。11〜14型向け
本体サイズは25×18×0.4cm、重量は192g。対応は11〜14型のノートPCと、7〜11インチのタブレット。バッグの中で場所を取りにくい厚みで、アルミ製の大型スタンドとは方向性が違う。薄さを優先した設計。
15度／2度°の二段階
角度は15度と25度の二段階。画面を少しだけ上げる用途に向く。高さを大きく変えるタイプではなく、ノートPC単体で使うときの補助的な立ち位置のアイテムだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1586回
トピックス【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
-
第1384回
トピックス2,980円で“全部まとめる”選択肢：65W・3ポート充電器がAmazonでセール中
-
第1327回
トピックス15,088円！防水透湿GORE-TEX採用のローカットレインブーツ「TNF RAIN LOW GTX」がAmazonにて
-
第1263回
トピックスApple公式より安い、M4搭載24インチiMacがAmazonで
-
第1262回
トピックス「光るだけ？」と思ったら、7s Gen 3。Nothing Phone (3a)は4万円台
-
第1261回
トピックス30分充電／12時間使用。2Way充電のUGREEN製iPadペンが2,599円
-
第1260回
トピックスAlienware 34型が5万円台、21:9のVA曲面で没入感、5年保証つき
-
第1259回
トピックス“次の仕事ノート”をAI世代に。Dell 16 Plus（Ryzen AI 5 340）が15％オフ
-
第1256回
トピックスAmazonで買える「Microsoft Office Home 2024」永続版カード、2台まで使える定番Office
-
第1255回
トピックスMac mini（M4）最安モデルが84,800円に。公式より1万円安い
- この連載の一覧へ