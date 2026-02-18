“次の仕事ノート”をAI世代に。Dell 16 Plus（Ryzen AI 5 340）が15％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dell 16型ノートPC「Dell 16 Plus DB16255」をチェック！

Dellの 16型ノートPC「Dell 16 Plus DB16255」は、参考価格169,800円のところ、15％オフの144,800円で販売中。

16型の仕事ノートを更新するなら、世代も一段引き上げたい。Dell 16 Plus DB16255は、AMD Ryzen AI 5 340（NPU 50TOPS）を搭載するCopilot+世代のモデルで、Office 2024と翌営業日対応オンサイト修理が付く。日々の業務をこなしながら、AI機能にも対応する一台。

Ryzen AI 5 340＋NPU 50TOPS

AMD Ryzen AI 5 340を搭載し、NPUは50TOPS。Copilot+世代のプロセッサーで、Recallやライブ キャプションなどの機能に対応する。6コア構成、最大4.8GHzで、日常業務と並行してAI処理も扱える。

16型FHD+（1920×1200）の作業領域

16インチ、1920×1200の16:10。縦1200ドットあるため、Excelやブラウザも行数を確保しやすい。非光沢IPSで300nits、テンキーも備える。

Office同梱＋翌営業日オンサイト修理

Microsoft Office Home & Business 2024を同梱。翌営業日対応オンサイト修理サービスとHDD返却不要サービスが付く。購入後の運用まで含めて整った内容だ。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 5 340（6コア／最大4.8GHz／NPU 50TOPS）

【メモリ】16GB LPDDR5X（オンボード）

【SSD】512GB PCIe NVMe

【GPU】AMD Radeon 840M

【画面】16型 FHD+（1920×1200）IPS／非光沢／300nits

【通信】Wi-Fi 7（MT7925）／Bluetooth 5.4

【重量】1.83kg

【Office】Office Home & Business 2024

【保証】翌営業日オンサイト1年