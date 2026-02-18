Dell「新生活応援セール」開催中！ Dell 14 Plus ノートPCが25％オフ

Dell公式サイトで「新生活応援セール」を開催中。ノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPC、モニターなどが対象で、製品によっては最大25％オフ。

PCと同時にDell製モニターや周辺機器を購入し、カートでクーポンコード「BUNDLE10」を入力すると、周辺機器はさらに10％オフ。

Dell Rewardsは全製品対象でポイント2倍。合計11万円以上の購入では分割払い金利0％も適用対象となる。詳細は購入ページで確認したい。

注目のおすすめセール製品

Dell 14 Plus ノートPC

219,000円 → 164,230円 25％オフ

14インチの2.5Kディスプレイを搭載するノートPC。Core Ultra 7 258Vと32GBメモリー、1TB SSDの構成で、内蔵グラフィックスはインテル Arc。標準構成のまま高メモリー容量と大容量ストレージを備えるモデルだ。

まとめ

Dellの「新生活応援セール」は、対象製品が最大25％オフとなる公式キャンペーンです。同時購入による周辺機器の追加割引や、ポイントプログラムなども案内されています。

※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。