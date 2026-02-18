いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第77回
Dell「新生活応援セール」開催中！ Dell 14 Plus ノートPCが25％オフ
2026年02月18日 09時00分更新
Dell公式サイトで「新生活応援セール」を開催中。ノートPCやデスクトップPC、ゲーミングPC、モニターなどが対象で、製品によっては最大25％オフ。
PCと同時にDell製モニターや周辺機器を購入し、カートでクーポンコード「BUNDLE10」を入力すると、周辺機器はさらに10％オフ。
Dell Rewardsは全製品対象でポイント2倍。合計11万円以上の購入では分割払い金利0％も適用対象となる。詳細は購入ページで確認したい。
注目のおすすめセール製品
219,000円 → 164,230円 25％オフ
14インチの2.5Kディスプレイを搭載するノートPC。Core Ultra 7 258Vと32GBメモリー、1TB SSDの構成で、内蔵グラフィックスはインテル Arc。標準構成のまま高メモリー容量と大容量ストレージを備えるモデルだ。
まとめ
Dellの「新生活応援セール」は、対象製品が最大25％オフとなる公式キャンペーンです。同時購入による周辺機器の追加割引や、ポイントプログラムなども案内されています。
※購入前に、必ず各商品の価格・在庫・セール期間を公式サイトでご確認ください。
この連載の記事
-
第76回
トピックスJAタウン年度末大決算セール、つや姫10kgが20％オフ
-
第76回
トピックスRyzen 9000X3DやRTX 5090も対象。FRONTIER「激熱！大決算セール」2月20日15時まで
-
第75回
トピックスサンワサプライ「ビジネス応援セール」開催中。テレビスタンドやチェアなどが割引
-
第74回
トピックス【最大50％オフ】冬物が一通りそろう。アイリスプラザの「季節家電＆寝具」セール開催中
-
第73回
トピックスレノボ公式ストアで「春先取りセール」開催中 即納モデルやThinkPad上位機も対象
-
第72回
トピックスカプコン PUBLISHER セール開催中！ モンスターハンターワイルズなどDL版が割引
-
第71回
トピックスハーマンミラー公式ストア「ホームオフィスセール」を実施中！ 対象製品が20％オフ、アーロンチェアなど
-
第71回
トピックスマウスコンピューター「立春感謝セール」を実施中！ mouse SH-A3A01など対象
-
第70回
トピックスHPアウトレットセールを開催中。35Lゲーミングデスクトップが在庫限定で割引に
-
第69回
トピックスWWS公式ストアで感謝クーポン配布中。Bizテーラードジャケットなどが3,000円オフに
- この連載の一覧へ