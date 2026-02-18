30分充電／12時間使用。2Way充電のUGREEN製iPadペンが2,599円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】UGREEN iPad用タッチペンをチェック！

UGREENのiPad用タッチペンがタイムセール対象。参考価格4,299円のところ、40％オフの2,599円で販売中。

iPadを買ったら、手書きも試したくなる。とはいえ、いきなり高価なモデルに手を出すのは迷う。毎日のメモやノート用途なら、まずは価格を抑えた一本でもいい。UGREENのiPad用タッチペンは、Type-C約30分で充電できて約12時間使える。磁気吸着（機種条件あり）とType-Cの2Way充電に対応し、2,599円。

30分で充電、12時間使える

Type-C充電は約30分でフル、ワイヤレス充電は約1時間で満充電とされる。満充電で約12時間使えるため、ノートやメモ用途なら1日単位で回せる。

磁気吸着＋Type-Cの2Way

iPad側面に磁気吸着する仕様。対応機種であればそのまま吸着充電が行える。一方、2024年以降の一部モデルでは磁気充電に対応しないため、その場合はType-Cで充電する形になる。

傾き検知とパームリジェクション

傾き検知に対応し、角度によって線の太さが変わる。手のひらが画面に触れても誤作動しにくいパームリジェクション仕様。Bluetooth接続なしで書き始められ、残量表示を確認する場合のみ接続が必要となる。