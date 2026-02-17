バンダイナムコエンターテインメントは2月17日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』について、公式生配信番組「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE 情報局#48」（以下、ガンダムUCE情報局#48）を、YouTubeのガンダムチャンネルにて配信すると発表。配信日時は、2026年2月24日19時より。

本配信では、『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の最新情報やイベント、アップデート情報などを、ゲームの運営チームが紹介する。

【番組概要】

配信日時：2026年2月24日19時～20時（予定）

配信ページURL：https://www.youtube.com/live/Gc76dLxv9D8

コンテンツ

・UCE最新情報

・最新ガシャ情報

・アップデート情報

・UCEイベント情報

・そのほかのキャンペーンお知らせなど

※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE

ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年11月30日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたAppleの商標です。

※Google PlayはGoogleの商標です。