ガンダムUCEの運営チームから、ゲーム内の最新情報をお届け！
『ガンダムUCE』の公式生配信番組「ガンダムUCE情報局#47」を1月26日19時より実施決定！
バンダイナムコエンターテインメントは1月19日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の公式生配信番組「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE 情報局#47」（以下、ガンダムUCE情報局#47）をYouTubeのガンダムチャンネルにて配信すると発表。配信日時は、2026年1月26日19時より。
本配信では、ガンダムUCEの運営チームがゲームの最新情報やイベント、アップデート情報などを紹介する。
【番組概要】
配信日時：2026年1月26日19時～20時（予定）
配信ページURL：https://www.youtube.com/live/sApcbcqugys
コンテンツ：
・最新ガシャ情報
・UCEイベント情報
・UCE整備部
・そのほかキャンペーンお知らせなど
※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE
ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年11月30日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたAppleの商標です。
※Google PlayはGoogleの商標です。