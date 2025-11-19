4周年を記念した生放送を11月25日19時より配信決定！

バンダイナムコエンターテインメントは11月19日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』において、450万ダウンロードを突破し、ダイヤなどが最大4500個受け取れるログインボーナスを開催。開催期間は、2025年12月3日10時59分まで（予定）。

また、まもなく迎える4周年を記念し、4周年記念生放送「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE 情報局#45」を、2025年11月25日19時よりYouTubeのガンダムチャンネルにて配信することも発表した。

本配信では、『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の4周年記念イベントや、キャンペーン情報情報などを紹介するという。

■450万ダウンロード突破！ ダイヤが最大4500個もらえるログインボーナス開催

キャンペーン開催期間中にログインすると、合計で「UR覚醒プログラム500個」や「ダイヤ 4500個」の豪華報酬がもらえるログインボーナスを開催。開催期間は、2025年12月3日10時59分まで（予定）。

●ログインボーナスの内容

1日目：ダイヤ 1000個

2日目：UR覚醒プログラム 200個

3日目：ダイヤ 1500個

4日目：UR覚醒プログラム 300個

5日目：ダイヤ 2000個

▼注意事項▼

・キャンペーン内容は、予告なく変更する場合があります。

・期間中に、最大5日間のログインボーナスを受け取ることができます。

・ログイン日数については、毎日4時に日付変更となります。

■U.C. ENGAGEの今がわかる！ ガンダムUCE情報局4周年記念生配信

2025年まもなく迎える4周年を記念し、公式生配信番組「U.C.ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE情報局 4周年記念生配信」をYouTubeのガンダムチャンネルにて配信。配信日時は、2025年11月25日19時より（予定）。

番組内では、4周年にゲーム内で実施するイベントやキャンペーンなどの最新情報を紹介する予定とのこと。

【番組概要】

配信日時：2025年11月25日19時～20時（予定）

配信ページURL：https://www.youtube.com/live/4rckfyF_A_8

コンテンツ：

・UCE4周年振り返り

・最新ガシャ情報

・UCE4周年イベント情報

・UCE4周年キャンペーン情報など

※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。

【ゲーム情報】

タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE

ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年11月30日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ

