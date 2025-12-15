最新情報やイベント、アップデート情報などをお届け！
『ガンダムUCE』の公式生放送「ガンダムUCE情報局#46」が12月22日19時より配信決定！
バンダイナムコエンターテインメントは12月15日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』の公式生配信番組「U.C. ENGAGEの今がわかる！ガンダムUCE 情報局#46」（以下、ガンダムUCE情報局#46）を、YouTubeのガンダムチャンネルにて配信すると発表。配信日時は、2025年12月22日19時より。
本配信では、ガンダムUCEの運営チームから、ゲームの最新情報やイベント、アップデート情報などを紹介予定だ。
【番組概要】
配信日時：2025年12月22日19時～20時（予定）
配信ページURL：https://www.youtube.com/live/F1a_qM_R0QI
コンテンツ
・UCE最新情報
・最新ガシャ情報
・UCEイベント情報
・UCE整備部
・そのほかのキャンペーンお知らせなど
※配信時間、コンテンツなどは予告なく変更する場合がございます。
【ゲーム情報】
タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE
ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション
配信：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2021年11月30日）
価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）
©創通・サンライズ
※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。
※App Storeは、米国およびそのほかの国で登録されたAppleの商標です。
※Google PlayはGoogleの商標です。