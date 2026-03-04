バンダイナムコエンターテインメントは3月4日、iOS／Android向け宇宙世紀ウォーシミュレーション『機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE』にて、ストーリーイベント「機動戦士エンゲージガンダム」の最終話「レット・フリーダム・リヴ」を公開した。

本タイトルだけでプレイできる完全新作オリジナルストーリー「機動戦士エンゲージガンダム」の結末を楽しもう。

また、新規MS「UR エンゲージゼロ・ヴァイスクレーエ」や「UR ペッシェ・モンターニュ」が登場する「イベントガシャ」を開催し、3月9日からは「ザクの日 ボーナスバトル」を開始する。

▼「レット・フリーダム・リヴ」あらすじ ユートはミゼンを救うため、ペッシェたちとともに慰霊衛星へと飛び立つ。

しかし、戦死者たちの無数の意識がミゼンやネオ・ジオン兵士を蝕み、キュベレイ部隊を編成し慰霊衛星を動かしていた。

無数の意識が共鳴し、フォン・ブラウンへ衝突するコースを取っていたのだ。

事態を見かねたブラス隊がユートたちと合流し、キュベレイ部隊と激しい戦闘を繰り広げる。激闘の末、彼らがたどり着く先とは――。

▼アニメカット

▼最終話「レット・フリーダム・リヴ」PVの視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=kSlrKGGBsZE

■「URエンゲージゼロ・ヴァイスクレーエ」と

「URペッシェ・モンターニュ」が「イベントガシャ」に登場！

新規MS「[M0559] エンゲージゼロ・ヴァイスクレーエ」と新規キャラクター「[C0445] ペッシェ・モンターニュ」が登場する「イベントガシャ」を開催中。開催期間は、2026年3月18日10時59分まで（予定）。

▼新規MS

UR [M0559] エンゲージゼロ・ヴァイスクレーエ

※詳しい性能はゲーム内をご確認ください。

▼新規キャラクター

[C0445] ペッシェ・モンターニュ

※詳しい性能はゲーム内をご確認ください。

★注意事項

・「イベントガシャ」の開催期間およびガシャの内容は、予告なく変更する場合があります。

・「イベントガシャ」で登場するMS／キャラは、開催期間終了後にMSガシャ／キャラガシャから登場します。

・「イベントガシャ」で登場するMS／キャラは、開催期間終了後にハロパスショップに追加されます。

・イベントMSガシャチケットとイベントキャラガシャチケットは、「イベントガシャ」でしか使用できません。「イベントガシャ」が終了した場合は、使用することができなくなり、「MSガシャチケット」「キャラガシャチケット」に変換されるまで非表示となります。

・有効期限が過ぎた「イベントMSガシャチケット」「イベントキャラガシャチケット」は、ガシャ画面に入ることで「MSガシャチケット」「キャラガシャチケット」に変換されます。

・交換Ptの有効期限は「対象ガシャの終了日時まで」となります。有効期限の過ぎた交換Ptは失効し、Ptと同数の「虹のハロコイン」に変換されます。

■「バトルラッシュEX」イベント開催中！

2026年3月4日より、「バトルラッシュEX」イベントを開催中。開催期間は、2026年3月25日10時59分まで（予定）。

「バトルラッシュEX」は各ステージに出現する敵部隊とバトルを行い、ステージの踏破を目指す高難易度イベント。ステージを進むごとに、実績から報酬を手に入れられる。

ステージをクリアしていくと「実績」の「イベント」タブから、「ダイヤ」「URカスタムチケット」などを入手可能だ。

※詳しい内容はお知らせをご確認ください。

■「総力戦」イベント開催中！

2026年3月4日より、「総力戦」イベントを開催中。開催期間は、3月25日10時59分まで（予定）。

「総力戦」は縦3マス×横3マスの合計9マスにいる敵部隊を撃破していくイベント。撃破したマスでラインがそろうたびに豪華報酬を獲得できる。

総力戦のビンゴ報酬で総力戦メダルを獲得可能。集めた総力戦メダルは「総力戦ショップ」にて総力戦ショップ限定のURキャラピースや、重装ギア、支援ギア、強化プログラムE、ER第3兵装チップ、過去のイベント報酬のMS設計図、キャラピースと交換できる。

※詳しい内容はお知らせをご確認ください。

■【予告】「ザクの設計図」やダイヤが手に入る「ザクの日 ボーナスバトル」

2026年3月9日より、「ザクの日 ボーナスバトル」を開催。開催期間は、3月9日11時～3月16日3時59分まで（予定）。

イベント報酬として、各種「ザクの設計図」や、ダイヤ1000個を入手できる。

※詳しい内容はお知らせをご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル：機動戦士ガンダム U.C. ENGAGE

ジャンル：宇宙世紀ウォーシミュレーション

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2021年11月30日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

©創通・サンライズ

