Amazonセール情報大紹介！ 第1260回
Alienware 34型が5万円台、21:9のVA曲面で没入感、5年保証つき
2026年02月18日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Alienware 34インチ曲面ゲーミングモニター「AW3425DWM-A」をチェック！
Alienwareの34インチ曲面ゲーミングモニター「AW3425DWM-A」がAmazonのタイムセール対象。参考価格57,500円のところ、8％オフの52,980円で販売中。
34インチのウルトラワイドを選ぶとき、最安帯に寄せるか、OLEDや240Hzの上位モデルに振り切るかで迷うことが多い。その中間に位置するのが、VAパネルのコントラストと180Hzを押さえ、さらに5年保証まで備えるこのAlienwareだ。21:9の横幅と1500R曲面が視界を包み込み、3000:1のコントラストが暗部を描き分ける。価格と仕様のバランスで選ぶなら、まず確認しておきたい1台。
黒を描き分けるVAパネル
1500Rの曲面VAパネル（非光沢）を採用し、解像度は3440×1440ドットの21:9。コントラスト比は3000:1、DCI-P3 95％、VESA DisplayHDR 400に対応。暗い場面でも階調を保った表示が狙える仕様だ。
180HzとHDMI 2.1×2
リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms（GtG）の表記。AMD FreeSync PremiumおよびVESA AdaptiveSyncに対応。入力はDisplayPort 1.4×1、HDMI 2.1×2を備える。PCをDisplayPort、コンソールをHDMIといった分け方にも収まりやすい。
Amazon.co.jp限定の5年保証
本商品はAmazon.co.jp限定モデルで、標準3年に対して5年保守付き。保証はAmazon.co.jpが販売する新品製品のみが対象。液晶パネルとバックライトを対象とする5年交換保証に加え、無輝点保証も同じ5年間。
