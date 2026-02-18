Amazonセール情報大紹介！ 第1255回
Mac mini（M4）最安モデルが84,800円に。公式より1万円安い
2026年02月18日 07時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Mac mini（M4／10コアCPU・10コアGPU／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）をチェック！
Mac mini（M4／10コアCPU・10コアGPU／16GBユニファイドメモリ／256GB SSD）が、Amazonで84,800円で販売中。
Apple公式サイトでは同じ構成が94,800円。同じモデルで1万円の差。2024年11月発売のM4世代。いまも現行の最安構成だ。特別なセールの案内は見当たらないが、価格を並べると開きがある。
同じMac mini。場所が違うだけで1万円変わる。これ、さすがに見逃せない。
