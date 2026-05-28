Amazonセール情報大紹介！ 第1813回
「軽いけど狭い」に限界がきたら。16:10の15.3型液晶「LAVIE」が32％オフ
2026年05月28日 21時00分更新
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【Amazonスマイルsale】NEC LAVIE 15.3型ノートPC「N15 Slim」をチェック！
NEC LAVIEの15.3型ノートPC「N15 Slim」がAmazonスマイルsale対象。参考価格20万3500円のところ、32％オフの13万7800円で販売中。
15型ノートPCって、少し前までは「重い」「デカい」の代名詞みたいな存在だった。でも、最近は少し変わってきている。LAVIE N15 Slimは、15.3型/16:10ディスプレーを搭載しながら約1.6kgへ収めたスリムな1台。従来の15型ほど大げさじゃなく、「やっぱり画面は広いほうがラクだな」を、もう一回ちゃんと思い出させてくれる。
①16:10の15.3型液晶採用
15.3型IPS液晶を採用。解像度はWUXGA（1920×1200）で、広視野角・高輝度・ノングレア仕様。本体サイズは343.4×241.5×18.9mm、重さは約1.6kg。
②HDMI＆USB Type-Cも
USB Type-CはUSB 3.2 Gen 1で、USB Power Delivery 3.0、パワーオフUSB充電、DisplayPort出力機能付き。USB Type-Aは2基、HDMI出力端子、ヘッドフォンマイクジャックも備える。
③Ryzen 7＋16GBメモリ
AMD Ryzen 7 7735HS、16GBメモリ、512GB SSDを搭載。Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、HD（720p）対応カメラ、プライバシーシャッター、ステレオマイクも備える。OfficeアプリとしてMicrosoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024を搭載。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7735HS
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB PCIe SSD
【ディスプレー】15.3型 WUXGA（1920×1200）16:10 ノングレア
【通信】Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
【インターフェース】USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI
【質量】約1.6kg
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