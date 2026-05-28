Amazonセール情報大紹介！ 第1811回
17型ノートPCも着替えも入る！ 35L出張大容量リュックがAmazonセールで4997円
2026年05月28日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】Inateck 35L 旅行リュックをチェック！
Inateckの35L出張大容量リュックがAmazonスマイルsale対象。参考価格7199円のところ、31％オフの4997円で販売中。
17インチクラスの大型ノートPCって、バッグ選びが地味に難しい。PCポケットになんとか収まったとしても、今度は着替えや周辺機器を入れるスペースが足りなくなる。結局、バッグだけ妙にパンパンになる……なんてことも珍しくない。
Inateckの35Lリュックは、17型ノートPC対応の独立コンパートメントに加え、衣類やガジェット類もまとめて入れやすい大容量タイプ。180度開閉や多ポケット構造も備えている。
①35L大容量＋17型ノートPC対応
17型ノートPC向けの独立収納を備えるほか、衣類やガジェット類もまとめて入る35L容量を確保。3〜5日分の衣類も収納できるので、バッグ1個で移動したい時とも相性がいい。
②180度開閉＋多収納構造
2つのメインポケットやメッシュポーチ、ウォッシュバッグなどを備えた多収納タイプ。バッグを大きく180度開けられる構造で、中身を見渡しやすい。充電器やケーブル類も分けて収納できる。
③3WAY仕様＋キャリー固定対応
背面には荷物固定ベルトも備えており、スーツケースへ固定して持ち運ぶこともできる。リュックだけでなく、上部と側面のハンドルを使った手持ちにも対応している。
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