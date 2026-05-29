座椅子は邪魔、でもクッションだと首がつらい。頭まで支える「超薄型座椅子」が15%オフ

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【Amazonスマイルsale】ドウシシャ「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」をチェック！

ドウシシャの「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」がAmazonスマイルsale対象。過去価格6987円のところ、15％オフの5961円で販売中。

床に座りながら動画を見たりゲームをしたりしていると、結局ずっと壁にもたれたり、クッションを抱えたりしがちだ。でも、その姿勢って意外と首がつらい。ただ、普通の座椅子を置くと今度は部屋が狭くなる。

ドウシシャの「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」は、そんな“クッションでは物足りない、でも座椅子は邪魔だから置きたくない”人向けの1台。頭まで支えるハイバック仕様ながら、座面を薄く抑えたスリム設計を採用している。

①背中だけでなく、頭まで預けられる

背もたれはハイバック仕様で、頭まで支えられる作り。床に座りながら動画を見たり、ゲームをしたりする時も、背中だけでなく首まわりまで預けやすい。18段階リクライニングで、角度を細かく変えられるのも便利だ。

②ローテーブルとの相性バツグン

座面を薄く抑えているため、ローテーブルやこたつと組み合わせると居心地が良いだろう。フローリングやカーペットでも使いやすく、普通の座椅子ほど場所を取りにくいのも特徴になっている。

③パタンとたためてスッキリ収納

本体重量は約3.4kgで、移動も楽々。使わない時は折りたたんでスリムに収納できるため、部屋の隙間にしまいやすい。転倒防止ストッパー付きなのも安心材料だ。