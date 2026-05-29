Amazonセール情報大紹介！ 第1814回
座椅子は邪魔、でもクッションだと首がつらい。頭まで支える「超薄型座椅子」が15%オフ
2026年05月29日 08時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルsale】ドウシシャ「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」をチェック！
ドウシシャの「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」がAmazonスマイルsale対象。過去価格6987円のところ、15％オフの5961円で販売中。
床に座りながら動画を見たりゲームをしたりしていると、結局ずっと壁にもたれたり、クッションを抱えたりしがちだ。でも、その姿勢って意外と首がつらい。ただ、普通の座椅子を置くと今度は部屋が狭くなる。
ドウシシャの「いつでもどこでも背もたれ スリム座椅子」は、そんな“クッションでは物足りない、でも座椅子は邪魔だから置きたくない”人向けの1台。頭まで支えるハイバック仕様ながら、座面を薄く抑えたスリム設計を採用している。
①背中だけでなく、頭まで預けられる
背もたれはハイバック仕様で、頭まで支えられる作り。床に座りながら動画を見たり、ゲームをしたりする時も、背中だけでなく首まわりまで預けやすい。18段階リクライニングで、角度を細かく変えられるのも便利だ。
②ローテーブルとの相性バツグン
座面を薄く抑えているため、ローテーブルやこたつと組み合わせると居心地が良いだろう。フローリングやカーペットでも使いやすく、普通の座椅子ほど場所を取りにくいのも特徴になっている。
③パタンとたためてスッキリ収納
本体重量は約3.4kgで、移動も楽々。使わない時は折りたたんでスリムに収納できるため、部屋の隙間にしまいやすい。転倒防止ストッパー付きなのも安心材料だ。
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