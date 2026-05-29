荷物を詰め込む40Lから、“取り出せる40L”へ。Inateck防水リュックサックが特価

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【Amazonスマイルsale】Inateck 40Lトラベルバックパックをチェック！

Inateckの40LトラベルバックパックがAmazonスマイルsale対象。7795円で販売中。

40L級の旅リュックというと、“とにかく詰め込むバッグ”をイメージする人も多いはず。だがInateckの40Lトラベルバックパックは、キャリーケースの代わりに使えるような大容量でありながら「取り出しやすさ」も追求したモデルだ。上部収納や独立PC収納、複数方向からメインコンパートメントにアクセスできる構造など、移動中の出し入れを意識した構造を採用している。

①メイン収納室を三方向から開けられる

メインの収納室は、上部・前面・背面からアクセス可能。衣類やガジェットをまとめて入れても、必要な荷物へ手を伸ばしやすい。3〜5日程度の旅行や出張で、キャリーケース代わりに使いやすい構造だ。

②17型PCまで入る独立コンパートメント

ノートPC収納部は17型まで対応し、EKクッション材で保護する構造。荷物が引っ掛かった際の擦り傷防止プラッシュや270度コーナー保護クッションも備えており、仕事用PCやタブレットを旅行荷物と分けて持ち運べる。

③小物・濡れ物・貴重品を分けて入れられる

上部デジタルコンパートメントにはストラップやスリップポケット、AirTag専用ポケットを装備。さらに、防水仕切り付きのウェット／ドライ収納や、RFID防止スロット付きの隠し背面ポケットも備えている。