Amazonセール情報大紹介！ 第1816回
荷物を詰め込む40Lから、“取り出せる40L”へ。Inateck防水リュックサックが特価
2026年05月29日 14時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルsale】Inateck 40Lトラベルバックパックをチェック！
Inateckの40LトラベルバックパックがAmazonスマイルsale対象。7795円で販売中。
40L級の旅リュックというと、“とにかく詰め込むバッグ”をイメージする人も多いはず。だがInateckの40Lトラベルバックパックは、キャリーケースの代わりに使えるような大容量でありながら「取り出しやすさ」も追求したモデルだ。上部収納や独立PC収納、複数方向からメインコンパートメントにアクセスできる構造など、移動中の出し入れを意識した構造を採用している。
①メイン収納室を三方向から開けられる
メインの収納室は、上部・前面・背面からアクセス可能。衣類やガジェットをまとめて入れても、必要な荷物へ手を伸ばしやすい。3〜5日程度の旅行や出張で、キャリーケース代わりに使いやすい構造だ。
②17型PCまで入る独立コンパートメント
ノートPC収納部は17型まで対応し、EKクッション材で保護する構造。荷物が引っ掛かった際の擦り傷防止プラッシュや270度コーナー保護クッションも備えており、仕事用PCやタブレットを旅行荷物と分けて持ち運べる。
③小物・濡れ物・貴重品を分けて入れられる
上部デジタルコンパートメントにはストラップやスリップポケット、AirTag専用ポケットを装備。さらに、防水仕切り付きのウェット／ドライ収納や、RFID防止スロット付きの隠し背面ポケットも備えている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1815回
トピックスRyzen 7＋メモリ16GBで10万円切りのASUS「Vivobook 15」がAmazonで爆売れ中
-
第1814回
トピックス座椅子は邪魔、でもクッションだと首がつらい。頭まで支える「超薄型座椅子」が15%オフ
-
第1813回
トピックス「軽いけど狭い」に限界がきたら。16:10の15.3型液晶「LAVIE」が32％オフ
-
第1812回
トピックスエアコンが届かない場所へ“冷風を持ち込む”。工事不要の広電スポットクーラーが5万円台！
-
第1811回
トピックス17型ノートPCも着替えも入る！ 35L出張大容量リュックがAmazonセールで4997円
-
第1810回
トピックススマホに10万は出せない。でも安物には戻れない。AQUOS sense10が6万円台に値下げ
-
第1809回
トピックス「テプラ出すの面倒」が消える！ 手のひらサイズのスマホ対応機が特価5535円に
-
第1808回
トピックスここまで積む？ 56V＋4万5000mAhの“全部入り”空調作業服がスマイルsaleで1万1979円
- この連載の一覧へ