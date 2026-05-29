Amazonセール情報大紹介！ 第1815回
Ryzen 7＋メモリ16GBで10万円切りのASUS「Vivobook 15」がAmazonで爆売れ中
2026年05月29日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルsale】ASUS 15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ-R7165BUW）」をチェック！
ASUSの15.6型ノートPC「Vivobook 15（M1502NAQ-R7165BUW）」がAmazonスマイルsale対象。参考価格10万9800円のところ、10％オフの9万8800円で販売中。すでに過去1ヵ月で300点以上購入されている。
最近の10万円以下ノートPC、価格は魅力的でも、メモリ容量やスペックを見ると少し不安が残るモデルも少なくない。
ASUSの「Vivobook 15」は、Ryzen 7や16GBメモリを搭載した15.6型モデル。価格は10万円切りながら、気になる“安ノート感”を感じさせない仕上がりになっている。
①15.6型フルHD＋テンキー付きキーボード
15.6型フルHDのノングレア液晶を搭載。表計算やブラウザを並べても窮屈になりにくく、数字入力向けのテンキーも備える。家庭用PCとしてだけでなく、仕事用としても使いやすい。
②USB Type-CやHDMIを備えた実用的な端子構成
USB Type-CやHDMI、USB Type-Aを備えており、変換アダプターを増やさず周辺機器を使えるのは便利。外付けディスプレーやUSBメモリなどを、そのままつなぎやすい。
③Webカメラシャッター搭載。Wi-Fi 6Eにも対応
Webカメラには物理シャッターを搭載し、使わない時は手動で閉じられる。AIノイズキャンセリング機能も備えるほか、Wi-Fi 6Eにも対応しており、オンライン会議向けの機能もしっかり揃えている。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 170
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】15.6型 フルHD ノングレア
【通信】Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.4
【インターフェース】USB Type-C / USB Type-A / HDMI
【重量】約1.7kg
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