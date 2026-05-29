【7000円台】イヤーカフ型なのに“音質から逃げない”SOUNDPEATS「Clip1」

価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルsale】SOUNDPEATS イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Clip1」をチェック！

SOUNDPEATSのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「Clip1」がAmazonスマイルsale対象。参考価格9980円のところ、28％オフの7201円で販売中。

オープンイヤー／イヤーカフ型のイヤホンって、「耳はラクだけど、音はそこそこ」というイメージを持っている人も多いはず。実際、安価なモデルだと“ながら聴き専用”っぽさが強く、音楽をしっかり聴こうとすると少し物足りなさを感じることもある。そんななかSOUNDPEATSの「Clip1」はイヤーカフ型ながらLDACやDolby Audioに対応したモデル。7000円台という価格を考えると、「ラクさ重視」だけでは終わらない1台と言える。

①Dolby Audio×LDAC

Dolby AudioやLDAC、12mmデュアルマグネットドライバーを搭載。イヤーカフ型ながら、動画やライブ音源も“BGM感”だけで終わりにくい。原稿執筆時点でレビュー1000件超／★4.5という評価も、この価格帯としてはかなり目を惹く。

②圧迫感を抑えた、イヤーカフ型

片耳約5gの軽量設計に加え、耳穴へ押し込まないイヤーカフ型を採用。液体シリコンや超薄型ニッケルチタン合金を採用したことで柔軟に曲がるN-Flex Arch構造により、長時間つけっぱなしでも耳まわりの負担をかなり抑えている。

③毎日使う機能は、ちゃんと揃ってる

左右自動識別のAutoSenseや装着検知、マルチポイント接続機能を搭載。充電ケース込み最大40時間再生や10分充電2時間再生にも対応し、毎日使ううえで欲しくなる機能をひと通り揃えている。