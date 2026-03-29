M4 Mac miniにかぶせるだけで、初代Macintosh 128K風に変身させられるとあって、Mac好きの心を鷲づかみ。ひと目でこれ欲しい！ と衝動買いしてしまったのが、Mac風ドッキングステーションの「Wokyis M5」だ。

昨年6月に開催されたCOMPUTEX TAIPEI 2025で展示され、Apple、Mac好きから注目を集めたガジェットになる。その後クラウドファンディングが行なわれ、完了後はAmazon.co.jpでの取り扱いがスタートしていた。

■Amazon.co.jpで購入

80GbpsのThunderbolt 5対応「Wokyis M5」を購入

筆者はM4 Pro搭載Mac miniとともに、Thunderbolt 5ハブのCalDigit「Element 5 Hub」と、Thunderbolt 5エンクロージャーのACASIS「TB501Pro SL」を愛用中なので、ドッキングステーションの必要性は低いのだが、そのデザインにひと目惚れ。機能盛りだくさんの80Gbps Thunderbolt 5版の「Wokyis M5」を購入した。

10Gbpsと80Gbpsモデルは、最大転送速度が8倍違う。搭載しているインターフェースに違いはあるが、全体のデザインは同じになっている。