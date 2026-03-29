鉄板＆今が旬なパーツを性能検証!! 第63回
【鉄板＆旬パーツ】Mac miniが初代Mac風になるドッキングステーション「Wokyis M5」をじっくり使ってみた
2026年03月29日 15時05分更新
M4 Mac miniにかぶせるだけで、初代Macintosh 128K風に変身させられるとあって、Mac好きの心を鷲づかみ。ひと目でこれ欲しい！ と衝動買いしてしまったのが、Mac風ドッキングステーションの「Wokyis M5」だ。
昨年6月に開催されたCOMPUTEX TAIPEI 2025で展示され、Apple、Mac好きから注目を集めたガジェットになる。その後クラウドファンディングが行なわれ、完了後はAmazon.co.jpでの取り扱いがスタートしていた。
■Amazon.co.jpで購入
80GbpsのThunderbolt 5対応「Wokyis M5」を購入
筆者はM4 Pro搭載Mac miniとともに、Thunderbolt 5ハブのCalDigit「Element 5 Hub」と、Thunderbolt 5エンクロージャーのACASIS「TB501Pro SL」を愛用中なので、ドッキングステーションの必要性は低いのだが、そのデザインにひと目惚れ。機能盛りだくさんの80Gbps Thunderbolt 5版の「Wokyis M5」を購入した。
10Gbpsと80Gbpsモデルは、最大転送速度が8倍違う。搭載しているインターフェースに違いはあるが、全体のデザインは同じになっている。
|Wokyis M5 スペック表
|モデル
|10Gbps USB3.2 Gen2
|80Gbps Thunderbolt 5
|本体サイズ
|幅131mm、奥行き145mm、高さ154mm
|ディスプレー
|5インチ 1280×720ドット
|NVMe M.2 スロット
|×1（10Gbps）
|×1（80Gbps）
|リアインターフェース
|USBホストポート Type-C×1、5V/3A電源入力用 Type-C×1、10Gbps USB Type-A×2、3.5mmイヤホンジャック、HDMI入力端子
|Thunderbolt 5ホストポート×1、PD 36W電源入力用Type-C×1、10Gbps USB Type-A×2、Type-C×1、3.5mmイヤホンジャック、8K@60対応DisplayPort出力端子
|フロントインターフェース
|10Gbps USB Type-A×2、10Gbps Type-C×1、SD/micro SDカードリーダー、ディスプレー電源オン/オフスイッチ
|10Gbps USB Type-A×2、10Gbps Type-C×1、SD/micro SDカードリーダー、ディスプレー電源オン/オフスイッチ
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第62回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】USBステータスモニター「Trofeo Vision LCD」がわずか6500円で高性能を実現、磁石で設置も簡単！
-
第61回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】設置場所の自由度が抜群なLian LiのステータスモニターでPCをドレスアップ！
-
第60回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】美観を損ねるチューブが目立たない！ LIAN LIの水冷「HydorShift AIO」は内部を見せたい派必見
-
第59回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】ギッシリ詰め込んだ感が最高な小型ケースでPCを組んだら想定外のことが多数起きた
-
第58回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】3GB/秒の爆速外付けSSDを自作できるAOTECHのUSB4エンクロージャー
-
第57回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】「DeskMeet X600」と組み合わせたいCPUクーラーを見つけ出す！
-
第56回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】天然木フェイスが秀逸なPCケース「North」を触ってみた
-
第55回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】PCIe4.0最速クラスで2TBが2万円切り！SUNEASTのSSD「SE900 NVMe 70」を使ってみた
-
第54回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】大型水枕を装備するAlphacool製水冷ならCore i9-13900Kを余裕で冷やせる？
-
第53回
PCパーツ【鉄板＆旬パーツ】定番CPUクーラーDeepcool“AK三兄弟”の実力を再チェック！
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
PCパーツ鉄板＆今が旬なパーツを性能検証!!（目次）