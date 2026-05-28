Amazonセール情報大紹介！ 第1812回
エアコンが届かない場所へ“冷風を持ち込む”。工事不要の広電スポットクーラーが5万円台！
2026年05月28日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルsale】広電 スポットクーラー「AZS251KBA」をチェック！
広電のスポットクーラー「AZS251KBA」がAmazonスマイルsale対象。過去価格6万9890円のところ、15％オフの5万9330円で販売中。
「暑いけれど、ここにエアコンは設置できない……」そんな場所向けに、広電のスポットクーラー「AZS251KBA」が売れている。工事不要で使えるモデルで、キャスターや排熱ダクトも搭載。ガレージや作業スペースなど、“エアコンが届かない場所”へ涼しい冷風をダイレクトに持ち込める。
①エアコンを置けない場所へ冷風を送れる
本体はキャスター付きで、冷やしたい場所へ移動しながら使える。排熱ダクトも付属しており、倉庫や作業スペース、ガレージなど、エアコンを設置しにくい場所へ冷風を送れる。ブラック基調のデザインで、業務機らしさが強すぎないのも特徴だ。
②水捨ての回数を減らせるノンドレン設計
ドレン水を本体内で蒸発させ、排熱と一緒に外へ逃がすノンドレン設計を採用。タンクレス構造なので、従来のスポットクーラーのように頻繁な排水作業に追われにくい。湿度が高い環境用に満水検知機能も備えている。
③家庭用100Vで使える業務用モデル
一般的な単相100V電源で使えるモデルで、冷房能力は最大2.5kW（60Hzの場合）。大型の業務用設備ほど大げさではなく、作業場や半屋内空間で導入しやすいサイズ感に収まっている。スリム設計で設置スペースも圧迫しにくい。
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