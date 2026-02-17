Amazonセール情報大紹介！ 第1586回
【公式より安い！】Mac mini M4が1万円引きの84,800円に（Amazon）
2026年02月17日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazon.co.jp】Apple 2024 Mac mini M4（16GB/256GB）がいつの間にか1万円引き！
Appleのミニデスクトップ「2024 Mac mini M4（16GB/256GB）」が、Amazon.co.jpにて84,800円で販売中！
Amazonのページ上では特にセールや値引きなどの表記はありませんが、以前の参考価格94,800円から1万円引き。昨年末のブラックフライデーと同じ価格です。アップル公式サイトも94,800円なので、それより安価です！
Mac miniは、12.7cm四方の小型筐体にM4チップの性能を詰め込んだ省スペースデスクトップです。購入前は、周辺機器（モニター/キーボード/マウス）が別途必要な点と、ストレージ容量が用途に足りるかを先に確認しておくと安心。またポート構成（Thunderbolt/HDMI/Ethernetなど）と、あとから増設しづらいメモリ・SSD容量の選び方が満足度を左右します。
Apple 2024 Mac mini M4（16GB/256GB）の特徴
① M4チップによる圧倒的なパワー
M4チップ（10コアCPU、10コアGPU）は、macOS上でMicrosoft 365やAdobe Creative Cloudなどのアプリを快適に動かします。動画編集やクリエイティブ作業もスムーズにこなせる高性能マシンです。
② iPhoneとの連携機能
iPhoneミラーリングにより、MacからiPhoneの画面を確認・操作できます。さらに、iPhoneでコピーした内容をMacでペーストしたり、メッセージ送信やFaceTime通話への応答も可能です。
③ コンパクトサイズと便利な接続機能
わずか12.7cm四方のボディに、背面にはThunderbolt 4×3、HDMI、ギガビットEthernetを装備。前面にはUSB-Cポートとヘッドフォンジャックも搭載し、あらゆる環境で便利に接続できます。
お買い得価格で手に入る！
Amazon上には「Mac mini 特別価格 3月1日まで。」との表記も見受けられ、この価格は期間限定の可能性があります。そろそろ、次のモデル（M5モデル？）が発表との噂もあるため、今安くなったM4モデルを買うか、M5モデルを待つかは悩ましいところ。ひとまず、Amazon上の価格をチェックしておくのはどうでしょう！？
小型でも接続性はしっかりしている反面、ストレージは使い方によっては早めに手狭になります。外付けSSD運用を前提にするか、最初から容量違いの構成を選ぶか、購入前に運用イメージを固めておくのがおすすめです。また「置き場所を取らない」「静かに動く」「普段使いから制作まで幅広い」あたりが魅力ですが、周辺機器が揃っていないと導入コストが増える点は要注意です。届いた後に困らないよう、必要なケーブルやハブ類も合わせて確認しておくとスムーズです。
※価格は容量などによって異なります。
