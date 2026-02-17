スマートウォッチっぽくない。それがいい、CMF Watch Pro 2が9,800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】CMF by Nothing スマートウォッチ「CMF Watch Pro 2」をチェック！

CMF by Nothingのスマートウォッチ「CMF Watch Pro 2」が、参考価格11,000円のところ、11％オフの9,800円で販売中。

スマートウォッチというと、四角いディスプレイに黒い画面、いかにもガジェットという見た目を思い浮かべる人もいるだろう。

CMF Watch Pro 2は、そうした印象とは少し違う。丸型のケースに常時表示対応のAMOLEDディスプレイを組み合わせ、リューズも備えることで、いわゆる“スマートウォッチ然”とした外観を前面に出していない。見た目を優先しつつ、価格は抑えたい人に合う一台だ。

丸型と常時表示で“時計の顔”

1.32インチ（466×466）のAMOLEDディスプレイは常時表示に対応し、腕時計のように時間を確認できる。丸型ケースにリューズを組み合わせた外観も含めて、四角いディスプレイ中心のモデルとは印象が異なる。

通話とGPSを“腕の上”に

マイクとスピーカーを内蔵し、Bluetooth通話が行えるほか、強化されたAIノイズキャンセリングも備える。マルチシステムGPSを内蔵し、5つの衛星測位システムを利用できる。

11日間バッテリーと日常の計測

バッテリーライフは最大11日間。スポーツモードは120種類で、5つのアクティビティを自動認識する。睡眠検出やアクティブスコアにも対応し、日常のログ取りに必要な機能を押さえている。