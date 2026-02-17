Snapdragon 8 Eliteで3.5mmもFeliCaも残す。6.78型Zenfone 12 Ultraが19％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】ASUS「Zenfone 12 Ultra」をチェック！

ASUSの「Zenfone 12 Ultra」が、Amazonで割引対象になっている。参考価格136,182円のところ、19％オフの110,939円で販売中。

ハイエンド機から3.5mmが消えていく流れは、もう珍しくない。それでもSnapdragon 8 Eliteを積み、6.78型へと大型化しながら有線とFeliCaを残したのがZenfone 12 Ultraだ。性能を押し上げながら、日常で使う部分は削っていない。

Snapdragon 8 Elite＋12GBメモリ

Qualcomm Snapdragon 8 Eliteを搭載。メモリは12GB、ストレージは256GB（UFS 4.0）。6.78型ディスプレイを採用するハイエンド構成で、現行世代のハイエンド帯にあたる。

3.5mmとFeliCa、防水防塵も

3.5mmイヤホンジャックを搭載し、有線イヤホンをそのまま接続できる。FeliCaに対応し、おサイフケータイも利用可能。さらにIP65/IP68の防水防塵仕様と、削られがちな機能を残している。

6.78型LTPO AMOLED＋最大144Hz

ディスプレイは6.78型LTPO AMOLED。解像度は2400×1080ドット、1～120Hz可変駆動に対応し、最大144Hz（ゲーム時）の設定も用意される。大画面と高リフレッシュレートを両立した構成。

5,500mAh＋65W充電＋6軸ジンバルカメラ

バッテリー容量は5,500mAh。有線は最大65W（Quick Charge 5.0／USB Power Delivery 3.0）に対応し、Qiワイヤレス充電もサポートする。カメラは5000万画素の広角を軸に、6軸ジンバルスタビライザーを搭載。1300万画素の超広角と3200万画素の望遠を含むトリプル構成だ。