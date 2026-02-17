いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第76回
JAタウン年度末大決算セール、つや姫10kgが20％オフ
2026年02月17日 10時00分更新
全国農業協同組合連合会が運営する産地直送通販サイト「JAタウン」で、「年度末大決算セール」が3月中旬まで開催中。
注目のセール商品
9,480円（クーポン利用で20％オフ）
つや姫は山形県を代表する品種。白さとつや、粒立ちの良さで知られる銘柄だ。レビュー評価は4.9（318件）。
セールは3月中旬まで
期間中は、対象商品をクーポン利用で20％オフで購入できる。対象商品数は、お米やお肉、野菜ボックス、旬の果物、海産物、各種加工品などが並ぶ。クーポンの利用には会員登録が必要で、購入時に対象のクーポンコード入力が必要。キャンペーンは予告なく終了する場合がある。
※在庫状況、価格は変更される場合があります。最新情報は公式ストアでご確認ください。
