いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第76回

JAタウン年度末大決算セール、つや姫10kgが20％オフ

2026年02月17日 10時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

　全国農業協同組合連合会が運営する産地直送通販サイト「JAタウン」で、「年度末大決算セール」が3月中旬まで開催中。

JAタウン「年度末大決算セール」のページへ

注目のセール商品

令和7年産つや姫精米5kg×2 山形県産

　9,480円（クーポン利用で20％オフ）

　つや姫は山形県を代表する品種。白さとつや、粒立ちの良さで知られる銘柄だ。レビュー評価は4.9（318件）。

セールは3月中旬まで

　期間中は、対象商品をクーポン利用で20％オフで購入できる。対象商品数は、お米やお肉、野菜ボックス、旬の果物、海産物、各種加工品などが並ぶ。クーポンの利用には会員登録が必要で、購入時に対象のクーポンコード入力が必要。キャンペーンは予告なく終了する場合がある。

