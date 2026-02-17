Mac miniの容量、足りてる？ 最大8TB対応ドックが25％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】UGREEN Mac mini M4用ドック＆スタンドが値下がり！

UGREENの「Mac mini M4／M4 Pro専用」ドッキングステーション＆スタンドがAmazonタイムセール対象。参考価格13,999円から25％オフの10,499円。

Mac miniを使っていて、もう少しポートが欲しいと感じることはないだろうか。本体の下に重ねるスタンド型のドックで、SSD拡張（最大8TB対応）と11-in-1のハブ機能をまとめたモデルだ。

この価格で何が変わる？UGREEN Mac mini M4用ドックのポイント

① M.2 NVMe SSD拡張スロットを備える

M.2 NVMe SSD（2230／2242／2260／2280）に対応し、最大8TBまで装着可能。転送は最大10Gbpsの表記で、SSDは別売り。

② USB-A／USB-CとSDカードを前面側に集約

USB-A 3.2（10Gbps）×3、USB-A 3.0（5Gbps）×2、USB-C 3.2（10Gbps）×2を装備。UHS-II対応のSD／TFカードリーダー（最大170MB/s）も用意する。USB-Cポートはデータ専用で、映像出力と充電には非対応。

③ Mac miniと一体で使う専用設計

Mac mini M4／M4 Pro専用の形状で、本体と重ねて設置する仕様。本体を持ち上げずに電源操作が可能。

お買い得価格で手に入る！

Mac mini M4のポート拡張とストレージ増設をまとめて行うタイプのドッキングステーション。現在は25％オフの10,499円で販売中。仕様と価格をあわせて確認しておきたい。