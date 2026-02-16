Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第56回
耳にカービィついてます。大胆すぎるヘッドセット、Nintendo Switch 2でも使えるぞ
2026年02月16日 17時30分更新
「星のカービィ」をイメージした有線ヘッドセット
Amazon.co.jpにて、「星のカービィ」のデザインで彩られた有線ヘッドセット「PowerA 有線ヘッドセット for Nintendo Switch」が販売中だ。価格は5500円。
PowerA 有線ヘッドセット for Nintendo Switchは、「星のカービィ」をイメージしたNintendo Switch公式ヘッドセット。
臨場感あふれるサウンドを堪能できるという50mm径のダイナミックドライバーに加え、長時間被っても快適なイヤーパッド、3.5mmのオーディオジャックなどが特徴となっている。なお、Nintendo Switch 2でも使えるとのこと。
カワイイうえに音も良いと好評
ユーザーレビューを見ると、「カワくて意外と音が良い」「耳への圧迫感がない」「1万～2万円くらいのヘッドセットとそんなに変わらない」といった声が寄せられている。「星のカービィ」ファンにおすすめできる製品だ。
|【任天堂公式ライセンス商品】PowerA パワーエー 有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス NSHS0299JP-01
