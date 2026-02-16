このページの本文へ

Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第56回

耳にカービィついてます。大胆すぎるヘッドセット、Nintendo Switch 2でも使えるぞ

2026年02月16日 17時30分更新

文● いちえもん　編集●ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「PowerA 有線ヘッドセット for Nintendo Switch」を入手
 

「星のカービィ」をイメージした有線ヘッドセット

　Amazon.co.jpにて、「星のカービィ」のデザインで彩られた有線ヘッドセット「PowerA 有線ヘッドセット for Nintendo Switch」が販売中だ。価格は5500円。

　PowerA 有線ヘッドセット for Nintendo Switchは、「星のカービィ」をイメージしたNintendo Switch公式ヘッドセット。

　臨場感あふれるサウンドを堪能できるという50mm径のダイナミックドライバーに加え、長時間被っても快適なイヤーパッド、3.5mmのオーディオジャックなどが特徴となっている。なお、Nintendo Switch 2でも使えるとのこと。

アマゾンで「PowerA 有線ヘッドセット for Nintendo Switch」を入手
 

カワイイうえに音も良いと好評

　ユーザーレビューを見ると、「カワくて意外と音が良い」「耳への圧迫感がない」「1万～2万円くらいのヘッドセットとそんなに変わらない」といった声が寄せられている。「星のカービィ」ファンにおすすめできる製品だ。

アマゾンで「PowerA 有線ヘッドセット for Nintendo Switch」を入手
 
Image from Amazon.co.jp
【任天堂公式ライセンス商品】PowerA パワーエー 有線ヘッドセットfor Nintendo Switch - 星のカービィ フェイス NSHS0299JP-01

■関連サイト

