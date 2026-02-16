乾燥はいま、花粉はこれから。寝室を整えるシャープの加湿空気清浄機、23畳モデルが2万円台

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】シャープ 加湿空気清浄機「KC-J50C-H」をチェック！

シャープの加湿空気清浄機「KC-J50C-H」が割引対象。参考価格23,000円のところ、10％オフの20,662円で販売中。

乾燥が続くこの時期、朝の喉や部屋のこもり感が気になり始める。そこへ、花粉の飛散も近づいてくる。

シャープの「KC-J50C-H」は、空気清浄23畳対応のスタンダード機。プラズマクラスター7000を搭載し、スピード循環気流で遠くのホコリも素早く吸じんする。最大500mL/hの加湿機能を備え、給水タンクは2.5L。

静電HEPAフィルターは交換目安約10年。長く使う前提の仕様で、乾燥のいまと、これからの花粉シーズンに備えるモデルだ。

空気清浄23畳。寝室にも置ける余裕

空気清浄は23畳に対応。プラズマクラスター7000を搭載し、スピード循環気流で部屋全体に風を行き渡らせる。寝室に置いても、広めのリビングで使っても、余裕を持って運転できる仕様だ。

最大500mL/h加湿。乾燥のいまに対応

加湿量は最大500mL/h、タンク容量は約2.5L。乾燥が続く時期に空気をうるおす設計。空気清浄と加湿を1台でまかなう構成。

交換目安約10年フィルター。長く使う前提

0.3µmの微小粒子を99.97％以上集じんする静電HEPAフィルターを搭載し、交換目安は約10年。定期的な手入れは必要だが、ランニングコストを抑えた仕様になっている。