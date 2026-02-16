“背中が画面”になるリュック、どう？ Divoom「Pixoo M Backpack」が10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonで割引中】Divoom「Pixoo M Backpack」をチェック！

Divoomの「Pixoo M Backpack」が、Amazonで割引されている。参考価格16,355円のところ、13％オフの14,280円で販売中。

黒いリュックが並ぶ街で、ひとつだけ背中が動いていたらどうなるか。ドット絵が表示され、アニメーションが動く。

Pixoo Mは、背面に16×16ドットのLED表示部を載せたリュック。アプリからドット絵やアニメーション、文字を表示できる。自分で描いた絵をそのまま背負うことも可能。

光らせれば目立つ。消せば黒いリュックに戻る。イベントやフェス、eスポーツ会場、撮影スポットなど、人が集まる場所での存在感は圧倒的。

「ちょっと面白そう」ではなく、「これ背負って歩いたらどうなる？」と想像してしまう。そんなリュックだ。

背中がそのままディスプレイになる

Pixoo Mの特徴は、背面に組み込まれた16×16ドットのLED表示部。専用アプリからピクセルアートやアニメーション、文字を表示できる。

16×16ドットがつくる8bitの世界観

解像度は16×16。高精細ではないが、その粗さがそのままドット絵の表情になる。限られたマス目の中で表現する感覚は、8bit世代には馴染み深い。表示できる情報が絞られているからこそ、アイコンやアニメーションが強調される。

派手さと日常を両立する設計

光らせれば目立ち、消せば黒いバックパックに戻る。独立した15インチ想定のノートPC用仕切りや複数のポケットを備え、両サイドにはボトルや傘を入れられる収納がある。サイズは約30.5×14.5×42cm、重量は約1.1kg。モバイルバッテリー（別売）で動作する構造だ。