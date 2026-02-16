【お買い得】15.6型フルHD・Ryzen 7搭載の富士通ノートPCが9%割引

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazon.co.jp】富士通 ノートPC「FMV Note A WA1-K2」が135,900円！

富士通のノートPC「FMV Note A WA1-K2」が、参考価格149,800円から9%オフの135,900円で販売中です。

このクラスの15.6型ノートは「据え置き寄り」になりやすいので、まずは置き場所と持ち運び頻度を想定して選ぶのが安心です。本機はDVDドライブを内蔵しているぶん、薄型軽量モデルとは方向性が異なります。用途（資料作成・オンライン会議・動画視聴など）と接続したい周辺機器（USB機器や外部ディスプレイ）を先に洗い出しておくと、買ってから迷いにくいです。

① Ryzen 7と16GBメモリによる軽快な動作

AMD Ryzen 7 7730Uプロセッサー（8コア／16スレッド）と16GBメモリを搭載。日常作業から複数アプリの同時使用まで対応しやすい構成です。

② 家庭での使用に便利なスーパーマルチドライブ搭載

今や搭載モデルが減少しているスーパーマルチドライブを内蔵。CDやDVDの再生・書き込みが可能なため、お子様の学習用や、大切なデータのバックアップにも非常に便利です。また、ディスプレイは写真や動画を美しく鮮やかに表示するスーパーファイン液晶を搭載しています。

③ AIノイズキャンセリングと安心のセキュリティ

AIエンジンが高精度に周囲の物音などを抑制するAIノイズキャンセリング機能を搭載。Web会議やオンライン授業も、周りの物音に気をつかうことなく会話に集中できます。さらに、マカフィーリブセーフ3年版が付属しており、購入後すぐに安心のセキュリティ環境で利用開始できます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64ビット版

【CPU】AMD Ryzen7 7730U プロセッサー（8コア／16スレッド／2GHz（最大4.5GHz））

【メモリ】16GB（8GB×2）[デュアルチャネル対応]

【ストレージ】約512GB／ドライブ：スーパーマルチドライブ

【ディスプレイ】15.6型ワイド フルHD [1920×1080] スーパーファイン液晶

【USBポート】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×1（左側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1（右側面）、USB3.2（Gen1）Type-A×1 左側面（電源オフUSB充電機能付）、有線LAN（RJ-45）

【Office】Microsoft 365 Basic＋Office Home & Business 2024

お買い得価格で手に入る！

15.6型フルHDディスプレイ、Ryzen 7、16GBメモリ、512GB SSD、Office 2024を備えた、家庭用や仕事用として使いやすい構成を求める人にとって検討しやすいモデルです。

同じ型番でも、在庫や構成の違いで価格が動くことがあります。参考価格との比較だけでなく、必要な端子（USB-C/USB-A/HDMI/LAN）やDVDの使い道、設置スペースまで含めて判断すると失敗しにくいです。気になる点は商品ページのQ&Aや仕様欄で確認し、納得したうえで購入するのが安全です。

※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。