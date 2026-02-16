Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第55回
マリカーやるならこのセット欲しすぎる マリオカート仕様のハンドルとパックンフラワーUSBカメラ
2026年02月16日 17時00分更新
ステアリング型コントローラーとWEBカメラがセットに
Amazon.co.jpにて、ホリの「【セット買い】マリオカートレーシングホイール +USBカメラ パックンフラワー セット【任天堂ライセンス商品】」が販売中だ。参考価格は1万2691円だが、タイムセールにより7％オフの1万1865円で購入できる（2月16日時点）。
ホリが手がけたステアリング型レーシングコントローラーと「USBカメラ パックンフラワー」がセットになった製品。友達とテレビ通話をしながら「マリオカート」を楽しむといった使い方ができそうだ。
マリオカートをもっと楽しみたい人におすすめ
ユーザーレビューを見ると、「子どもも大人も楽しめる」「マリオカートにおすすめ」といった声が寄せられている。ゲームセンター感覚で楽しめるところが評価のポイントになっているようだ。直感的な操作を体感してみたい人におすすめだ。
|【セット買い】マリオカートレーシングホイール +USBカメラ パックンフラワー セット【任天堂ライセンス商品】
