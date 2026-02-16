マリカーやるならこのセット欲しすぎる マリオカート仕様のハンドルとパックンフラワーUSBカメラ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ステアリング型コントローラーとWEBカメラがセットに

Amazon.co.jpにて、ホリの「【セット買い】マリオカートレーシングホイール +USBカメラ パックンフラワー セット【任天堂ライセンス商品】」が販売中だ。参考価格は1万2691円だが、タイムセールにより7％オフの1万1865円で購入できる（2月16日時点）。

ホリが手がけたステアリング型レーシングコントローラーと「USBカメラ パックンフラワー」がセットになった製品。友達とテレビ通話をしながら「マリオカート」を楽しむといった使い方ができそうだ。

マリオカートをもっと楽しみたい人におすすめ

ユーザーレビューを見ると、「子どもも大人も楽しめる」「マリオカートにおすすめ」といった声が寄せられている。ゲームセンター感覚で楽しめるところが評価のポイントになっているようだ。直感的な操作を体感してみたい人におすすめだ。