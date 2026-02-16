インディーゲーム「アクアリウムは踊らない」の2周年記念配信にて、作者・橙々氏は新作ゲーム「アクアリウムは踊らない～死にたがりのアイドル～」の制作決定を発表した。

本作は、累計80万DLを記録したフリーゲームを経て、キャラボイスと新規シナリオを追加したNintendo Switch／PC（Steam）版も販売する人気ホラーゲーム。橙々氏が“1人”で開発していることで知られ、新作も引き続きその体制で進めるとのこと。

新作発表とともに、見た目、アイコン等をイメージした死体をゲームに出演させる、ファン参加型の企画を発表。「死体役を募集したいッ！」とジョークを交えながら死体役を募集している。応募期間は2月23日23時59分まで。

なお、実装する際の注意書きとして「アイコン、お名前などから作者が勝手にイメージして死体にします。世界観を統一したいため、見た目の指定はできません。ご希望の死体に添えない場合がございます。ご了承ください」と、まずこの企画でしかお目にかかれない文章もファンの間で話題になっていた。

記事執筆時点でリポスト数は7000を超えており、橙々氏も「お前まさか…一万死体突破するのか…！？」と戦々恐々としている模様。

配信の中では新作に登場するキャラクターの名前を決めるやり取りも。「ホロ」「ソラ」そして「ソロ」の3つから視聴者にアンケートを取ったり旦那様を召喚して意見を聞いたりと悪戦苦闘。紆余曲折を経て、最終的に「ホロ（っち／くん）」に決定した。

そのほか、まだ何も作っていない新作のグッズを「この配信の後から」販売したり、以前からやりたかったと語るリアル謎解きゲーム「アクアリウムは紐解けない」の開催決定を発表したり、橙々氏の3Dお披露目配信を告知したりと、2周年に相応しい大ボリュームの発表となった。

新作「アクアリウムは踊らない～死にたがりのアイドル～」は鋭意制作中。プラットフォームや発売時期などは未定のため、続報に期待しよう。

©daidaisan