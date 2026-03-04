任天堂は3月3日、Nintendo Switch 2とNintendo Switchで遊べるインディーゲームを紹介する「Indie World 2026.3.3」を配信した。

そのなかで紹介されたゲーム「にほんの田舎ぐらし」の開発会社GAME STARTが、感動のあまり号泣するポストを投稿している。

ユーザーからの「おもしろそ～」「Switchに来て嬉しいです」「待ってました！」などの声に対し、「黙っててごめんなさい！」「豪華なラインナップの中に混ぜていただきありがとうございます！」「皆様の応援のおかげで最高のスタートをきることができました！」などと喜びのやり取りをしている。

マイニンテンドーストアのダウンロードランキングでは、記事執筆時点（3月4日17時頃）で3位にランクイン。あわせて発売となったSteamのランキングでも、11位にランクインしていた。発表から即発売となったスピード感も「遊んでみよう」という動機に繋がったのかもしれない。

「にほんの田舎ぐらし」は、ドット絵で描かれた“日本の田舎ならではの生活”を体験するスローライフゲーム。2023年に「Apple Arcade」で配信開始し、日本／米国ランキングで1位を獲得するなど、以前から話題となっていた作品だ。

満を持してNintendo Switch／PC（Steam）版が発売されたので、この機会にゆっくりまったりと日本の田舎を題材としたスローライフを楽しんでみてはいかがだろうか。

Switch版は4月2日まで、Steam版は3月18日まで20％オフセール（2240円）を実施中だ。