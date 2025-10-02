「モンスターハンター」や「ストリートファイター６」などの実況で人気のYouTuber「よしなま」氏は10月1日、“超重大発表”と題した動画を公開。

動画ではよしなま氏が貯金から2500万円を出資し、自分がやりたいと思うゲームを作ったことを発表。タイトルはモンスター育成シミュレーション「マモンキング」で、同氏の大好きなゲーム「モンスターファーム」（販売：コーエーテクモゲームス）にインスパイアされた作品だという。

開発はホラーゲーム「青鬼」などを手掛けるLiTMUSが担当。よしなま氏はプロデューサー兼、テスター兼、デバッカーとして、約2年という膨大な時間を本作の開発に費やしてきたとのこと。

ゲーム概要としては、異世界から「マモン」と呼ばれるモンスターを召喚し、育成して大会に出て最強を目指す内容。マモンは全37種類で、寿命や技が異なる。

育成はホームで実施する訓練と、すごろく型の遠征で行われる。パラメーターはHP、SP、筋力、魔力、耐久、命中、回避、速さと分かれている。スタミナ、忠誠心、調子の項目も気になるところ。

マモンの技は170種類以上と豊富。特定のキャラクターからの習得や、別のマモンへの“継承”も可能で、自分だけのモンスターを育成できる。

また、キャラクターもかわいい（重要）。プレイヤーの冒険をサポートしてくれるナビゲーターは2人から選べ、行商人や怪しい博士などのビジュアルもチラ見せされている。

対応プラットフォームはNintendo Switch／PC（Steam）で、発売日は12月11日。価格は通常1480円のところ、数週間はリリース記念セールで962円（35％オフ）の販売となる。

よしなま氏のファンはもちろん、育成シミュレーション好きの人にはとくに刺さりそうな本作。お手頃な価格なので、発売された際はぜひ遊んでみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】