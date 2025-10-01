「セミたちはどう生きるか」ついにSteamで配信開始 セミの一生を描く世代交代型シミュレーションアクションゲーム
2025年10月01日 15時20分更新
インディーゲーム開発者のdaimaGAME氏は9月30日、新作ゲーム「セミたちはどう生きるか」をPC（Steam）向けに配信開始した。リリース記念セールとして10月14日まで960円（20％オフ）で購入できる。
本作は、1匹のセミとなって日本の田舎を自由に飛び回る「世代交代型シミュレーションアクション」。蝶々などの強敵と戦い、交配によって次世代に能力を託す、はかないセミの一生を体験しよう。
・Steamページはこちら
https://store.steampowered.com/app/3918410/_/
世代交代型ローグライト— daimaGAME@セミたちはどう生きるか (@bi_karu) September 30, 2025
❗️『セミたちはどう生きるか』本日発売❗️
広大な田舎を飛び回り、交配を重ねて世代をつなぎ、各地に待ち受ける強敵に挑め！
２週間のローンチ20%OFF → 960円
Steam: https://t.co/9HufbfXUxT#indigame#Steampic.twitter.com/Kwuv2ejQqO
記事執筆時点のSteam評価は「好評」。ユーザーからは「ものすごーーく気になってた」「何度も交配を繰り返しステータスを上げるの楽しい」「思った以上にハクスラな感じで強くなるのがやめられない」など、ゲームとして面白いとの声が多い。
一方で、「やや単調」「交配相手が少ない」「値段に見合う内容ではない」などボリューム不足を指摘する声が寄せられている。生き物好きからは「オオカバマダラ（蝶）は日本に居ない」「セミのメスは鳴かない」などの愛あるツッコミも。そこはあるのかわからないが、今後のアップデートに期待だろうか。
セミが主人公のゲームという、非常に個性的な本作。半（セミ）オープンワールドを飛び回る体験は、短くも儚く、そして熱い何かをユーザーに残すだろう。
ASCII.jpの最新情報を購読しよう