「セミたちはどう生きるか」ついにSteamで配信開始 セミの一生を描く世代交代型シミュレーションアクションゲーム

インディーゲーム開発者のdaimaGAME氏は9月30日、新作ゲーム「セミたちはどう生きるか」をPC（Steam）向けに配信開始した。リリース記念セールとして10月14日まで960円（20％オフ）で購入できる。

本作は、1匹のセミとなって日本の田舎を自由に飛び回る「世代交代型シミュレーションアクション」。蝶々などの強敵と戦い、交配によって次世代に能力を託す、はかないセミの一生を体験しよう。

・Steamページはこちら

https://store.steampowered.com/app/3918410/_/

記事執筆時点のSteam評価は「好評」。ユーザーからは「ものすごーーく気になってた」「何度も交配を繰り返しステータスを上げるの楽しい」「思った以上にハクスラな感じで強くなるのがやめられない」など、ゲームとして面白いとの声が多い。

一方で、「やや単調」「交配相手が少ない」「値段に見合う内容ではない」などボリューム不足を指摘する声が寄せられている。生き物好きからは「オオカバマダラ（蝶）は日本に居ない」「セミのメスは鳴かない」などの愛あるツッコミも。そこはあるのかわからないが、今後のアップデートに期待だろうか。

セミが主人公のゲームという、非常に個性的な本作。半（セミ）オープンワールドを飛び回る体験は、短くも儚く、そして熱い何かをユーザーに残すだろう。